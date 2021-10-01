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    Визначилися фіналісти чемпіонату світу з футзалу

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    Португалія вперше зіграє в фіналі чемпіонату світу - Визначилися фіналісти чемпіонату світу з футзалу
    Португалія вперше зіграє в фіналі чемпіонату світу
    Фото з відкритих джерел

    Трофей розіграють збірні Аргентини та Португалії

    Стали відомі збірні, які розіграють трофей чемпіонату світу з футзалу. У вирішальному матчі зустрінуться збірні Аргентини та Португалії.

    Аргентина в півфіналі взяла гору над Бразилією з рахунком 2:1, а Португалія в серії пенальті пройшла Казахстан (2:2, 4:3 – пенальті).

    Матч за третє місце та фінал відбудуться 3 жовтня.

    Чемпіонат світу з футзалу проводиться раз на чотири роки, проте цього разу через пандемію коронавірусу перерва між турнірами склала п'ять років.

    Чинним володарем трофея є Аргентина, Португалія вперше зіграє в фіналі Кубку світу.

    Найбільш титулованою збірною є Бразилія, яка чотири рази ставала чемпіоном світу. Найкращий результат України на світових форумах – четверте місце у 1996 році. На цей чемпіонат світу наша команда не потрапила.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Визначилися фіналісти чемпіонату світу з футзалу