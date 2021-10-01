Визначилися фіналісти чемпіонату світу з футзалу

Трофей розіграють збірні Аргентини та Португалії

Стали відомі збірні, які розіграють трофей чемпіонату світу з футзалу. У вирішальному матчі зустрінуться збірні Аргентини та Португалії.

Аргентина в півфіналі взяла гору над Бразилією з рахунком 2:1, а Португалія в серії пенальті пройшла Казахстан (2:2, 4:3 – пенальті).

Матч за третє місце та фінал відбудуться 3 жовтня.

Чемпіонат світу з футзалу проводиться раз на чотири роки, проте цього разу через пандемію коронавірусу перерва між турнірами склала п'ять років.

Чинним володарем трофея є Аргентина, Португалія вперше зіграє в фіналі Кубку світу.

Найбільш титулованою збірною є Бразилія, яка чотири рази ставала чемпіоном світу. Найкращий результат України на світових форумах – четверте місце у 1996 році. На цей чемпіонат світу наша команда не потрапила.