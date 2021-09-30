Світоліна повернулася в Чикаго за другою перемогою

Еліна Світоліна впевнено пройшла два кола змагань у Чикаго

Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу турніру

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу і в другому матчі на турнірі в Чикаго з призовим фондом $565 тис. В грі за вихід до до чвертьфіналу вона здолала румунку Олену-Габріелу Русе, яка на попередньому етапі вибила з основної сітки іншу українку – Катерину Козлову.

Матч з Олару Світоліна завершила за 1 годину і 48 хвилин. На рахунку Еліни – 4 брейки, на своїй подачі українка програла один гейм. Підсумок – 6:3, 6:3.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє проти 16-ї ракетки світу Онс Жабер (Туніс). Світоліна виграла всі три попередні очні зустрічі.

Для українки це буде 10-й чвертьфінал в сезоні (4 перемоги, 5 поразок). Особистий рекорд Еліни Світоліної – 11 чвертьфіналів в сезоні-2019.

В 2021 році Еліна виграла один турнір WTA і саме в Чикаго.