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    Світоліна повернулася в Чикаго за другою перемогою

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    Еліна Світоліна впевнено пройшла два кола змагань у Чикаго - Світоліна повернулася в Чикаго за другою перемогою
    Еліна Світоліна впевнено пройшла два кола змагань у Чикаго
    Фото: WTA

    Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу турніру

    Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу і в другому матчі на турнірі в Чикаго з призовим фондом $565 тис. В грі за вихід до до чвертьфіналу вона здолала румунку Олену-Габріелу Русе, яка на попередньому етапі вибила з основної сітки іншу українку – Катерину Козлову.

    Матч з Олару Світоліна завершила за 1 годину і 48 хвилин. На рахунку Еліни – 4 брейки, на своїй подачі українка програла один гейм. Підсумок – 6:3, 6:3.

    В 1/4 фіналу Світоліна зіграє проти 16-ї ракетки світу Онс Жабер (Туніс). Світоліна виграла всі три попередні очні зустрічі.

    Для українки це буде 10-й чвертьфінал в сезоні (4 перемоги, 5 поразок). Особистий рекорд Еліни Світоліної – 11 чвертьфіналів в сезоні-2019.

    В 2021 році Еліна виграла один турнір WTA і саме в Чикаго.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна повернулася в Чикаго за другою перемогою