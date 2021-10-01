Ліга конференцій. Усі результати і турнірні таблиці

«Зоря пасе задніх, але ще може виправити становище

Луганська «Зоря» зазнала другої поразки в груповому турнірі Ліги Європи. Як і в матчі з «Буде-Глімт» (1:3), в грі проти італійської «Роми» команда Віктора Скрипника також пропустила три голи. З тією різницею, що цього разу український клуб зазнав поразки на власному полі.

Взагалі в турі не сталося жодної сенсації. Всі фаворити здобули перемоги.

Ліга конференцій. 2 тур