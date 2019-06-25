Визначився господар зимової Олімпіади-2026



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Італія прийме зимову Олімпіаду після 20-річної перерви Міжнародний олімпійський комітет

«Біла» Олімпіада вчетверте їде до Італії

Зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських Мілані і Кортіні-д'Ампеццо. Про це повідомляється на сайті Міжнародного Олімпійського комітету (МОК).

Також на Олімпіаду претендував Стокгольм, проте це місто не набрало потрібної кількості голосів.

Італія вчетверте в історії прийме Ігри. У 1956 і 2006 року зимовий турнір відбувався в Кортіні-д'Ампеццо і Турині відповідно. У 1960 літні Ігри приймав Рим.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого.