  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначився господар зимової Олімпіади-2026

    • Розсилка
    Італія прийме зимову Олімпіаду після 20-річної перерви - Визначився господар зимової Олімпіади-2026
    Італія прийме зимову Олімпіаду після 20-річної перерви
    Міжнародний олімпійський комітет

    «Біла» Олімпіада вчетверте їде до Італії

    Зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться в італійських Мілані і Кортіні-д'Ампеццо. Про це повідомляється на сайті Міжнародного Олімпійського комітету (МОК).

    Також на Олімпіаду претендував Стокгольм, проте це місто не набрало потрібної кількості голосів.

    Італія вчетверте в історії прийме Ігри. У 1956 і 2006 року зимовий турнір відбувався в Кортіні-д'Ампеццо і Турині відповідно. У 1960 літні Ігри приймав Рим.

    Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого.

     Читайте також: Назад у 90-ті: рекетири не дають життя першому українському чемпіонові світу зі сноубордингу
    Читайте також
    Олімпійські ігри (Олімпіада) МОК Паралімпійські Ігри Олімпіада-2026
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ