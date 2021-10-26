Визначився перший чвертьфіналіст розіграшу Кубку України з футболу

«Олександрія» розгромила «Металіст 1925», решта матчів 1/8 фіналу відбудуться 27-28 жовтня

Стадія 1/8 фіналу розіграшу Кубку України розтягнута на три дні. Першими з’ясовували стосунки «Металіст 1925» і «Олександрія». Боротьби в грі не вийшло. Харків’яни були биті – 5:2.

Два голи «Олександрія» забила в середині першого тайму, відзначився Мустафаєв, а на 52-й хвилині Копина довів рахунок до 3:0.

Надалі команди двічі обмінялися забитими голами: Криськів і Ременюк влучно били за «Металісь 1925», Кирюханцев і Устименко – за «Олександрію».

В інших зустрічах зіграють: «Верес» – «Ворскла», «Маріуполь» – «Динамо», «Чорноморець» – «Шахтар» (27 жовтня), «Альянс» – «Львів», «Рух» – «Зоря», «Металіст» – «Колос» (28 жовтня). Зустріч ЛНЗ (Черкаси) – «Дніпро-1» перенесено на листопад-грудень через спалах коронавірусу в черкаському клубі.