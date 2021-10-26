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    В «Манчестер Юнайтед» знайшли заміну головному тренеру

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    Антоніо Конте не проти повернутися в Англію - В «Манчестер Юнайтед» знайшли заміну головному тренеру
    Антоніо Конте не проти повернутися в Англію
    Фото з відкритих джерел

    Місце норвежця Сульшера, очевидно, займе італієць Конте

    Поразка від «Ліверпуля» в чемпіонаті Англії з рахунком 0:5 змусила керівництво «Манчестер Юнайтед» задуматися про зміну головного тренера. Уле-Гуннар Сульшер, маючи чи не найдорожчий склад у Прем’єр-лізі, набирає з манкуніанцями трохи більше 50% очок, і команда посідає лише сьоме місце в турнірній таблиці і відстає від лідера «Челсі» вже на 8 очок.

    Після гри з «Ліверпулем» Сульшер опинився під обстрілом справедливої критики і, за повідомленнями британських ЗМІ, йому вже підшукують заміну. Кандидат уже є. Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо у «Твіттері», ним є колишній головний тренер «Челсі», «Інтера» та «Ювентуса».

    Фахівець готовий прийняти пропозицію «МЮ», проте офіційно вона ще не надійшла. В англійському клубі поки ще сумніваються, звільняти Уле-Гуннара Сульшера чи дати йому ще один шанс.

    Раніше стало відомо, що Сульшера найближчим часом може бути звільнено через незадовільні результати.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    В «Манчестер Юнайтед» знайшли заміну головному тренеру