«Барселона» втратила провідного півзахисника перед грою з «Динамо»

Френкі де Йонг не допоможе каталонцям у найближчих матчах

Френкі де Йонг зазнав травми в матчі з «Реалом» і пропустить кілька тижнів

Півзахисник «Барселони» Френкі де Йонг не зможе допомогти своїй команді найближчим часом. Пресслужба каталонців підтвердила, що футболіст зазнав ушкодження у матчі 10-го туру Прімери з «Реалом» (1:2).

Голландського півзахисника було замінено під час зустрічі. Повідомляється, що у нього виявили деформацію підколінного сухожилля. Іспанські ЗМІ пишуть, що поза грою футболіст проведе кілька тижнів. Тож він напевно пропустить матч Ліги чемпіонів у Києві проти «Динамо».

Тим часом до основної команди «Барселони» приєднався Усман Дембеле, який чотири місяці відновлювався після травми.

«Барселона» після дев’яти матчів Прімери з 15 очками посідає 9-те місце в турнірній таблиці. У «Реала» – на 5 очок більше.

Матч «Динамо» – «Барселона» відбудеться 2 листопада.

Тим часом Петраков викликав Малиновського й Гармаша на вирішальні матчі збірної України.