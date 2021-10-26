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    «Барселона» втратила провідного півзахисника перед грою з «Динамо»

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    Френкі де Йонг не допоможе каталонцям у найближчих матчах - «Барселона» втратила провідного півзахисника перед грою з «Динамо»
    Френкі де Йонг не допоможе каталонцям у найближчих матчах
    Фото з відкритих джерел

    Френкі де Йонг зазнав травми в матчі з «Реалом» і пропустить кілька тижнів

    Півзахисник «Барселони» Френкі де Йонг не зможе допомогти своїй команді найближчим часом. Пресслужба каталонців підтвердила, що футболіст зазнав ушкодження у матчі 10-го туру Прімери з «Реалом» (1:2).

    Голландського півзахисника було замінено під час зустрічі. Повідомляється, що у нього виявили деформацію підколінного сухожилля. Іспанські ЗМІ пишуть, що поза грою футболіст проведе кілька тижнів. Тож він напевно пропустить матч Ліги чемпіонів у Києві проти «Динамо».

    Тим часом до основної команди «Барселони» приєднався Усман Дембеле, який чотири місяці відновлювався після травми.

    «Барселона» після дев’яти матчів Прімери з 15 очками посідає 9-те місце в турнірній таблиці. У «Реала» – на 5 очок більше.

    Матч «Динамо» – «Барселона» відбудеться 2 листопада.

    Тим часом Петраков викликав Малиновського й Гармаша на вирішальні матчі збірної України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Барселона» втратила провідного півзахисника перед грою з «Динамо»