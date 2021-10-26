Колишнього футболіста вбив мобільний телефон

Отеро вдарило стумом, коли він перебував у ванній кімнаті

Колишній футболіст іспанського «Ов'єдо» Сантьяго Отеро знайдений мертвим у ванній кімнаті після нещасного випадку. Поліція вважає, що його вдарило струмом, повідомляє The Sun.

За інформацією видання, дружина, яка повернулася з нічного чергування, виявила тіло 38-річного чоловіка поруч з мобільним телефоном в їхньому будинку в Мадриді.

Поліція вважає, що Отеро вдарило струмом після того, як його телефон впав у воду під час зарядки. Місцеві ЗМІ повідомили, що на грудях у Сантьяго був опік у тому місці, де виявили його мобільник.

За роки кар'єри форвард Сантьяго Отеро, у якого було прізвисько Катанья (на честь колишнього нападника збірної Іспанії, який народився в Бразилії), виступав за молодіжний склад «Ов'єдо» і кілька маловідомих іспанських команд. У нього залишилося двоє дітей.