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    Колишнього футболіста вбив мобільний телефон

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    Сантьяго Отеро загинув від удару струмом - Колишнього футболіста вбив мобільний телефон
    Сантьяго Отеро загинув від удару струмом
    Фото з відкритих джерел

    Отеро вдарило стумом, коли він перебував у ванній кімнаті

    Колишній футболіст іспанського «Ов'єдо» Сантьяго Отеро знайдений мертвим у ванній кімнаті після нещасного випадку. Поліція вважає, що його вдарило струмом, повідомляє The Sun.

    За інформацією видання, дружина, яка повернулася з нічного чергування, виявила тіло 38-річного чоловіка поруч з мобільним телефоном в їхньому будинку в Мадриді.

    Поліція вважає, що Отеро вдарило струмом після того, як його телефон впав у воду під час зарядки. Місцеві ЗМІ повідомили, що на грудях у Сантьяго був опік у тому місці, де виявили його мобільник.

    За роки кар'єри форвард Сантьяго Отеро, у якого було прізвисько Катанья (на честь колишнього нападника збірної Іспанії, який народився в Бразилії), виступав за молодіжний склад «Ов'єдо» і кілька маловідомих іспанських команд. У нього залишилося двоє дітей.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Колишнього футболіста вбив мобільний телефон