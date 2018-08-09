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    Визначився суперник збірної України в чвертьфіналі чемпіонату Європи U-18

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    Фото: ФБУ - Визначився суперник збірної України в чвертьфіналі чемпіонату Європи U-18
    Фото: ФБУ

    Матч відбудеться 10 серпня

    Визначився суперник жіночої юніорської збірної України U-18 по чвертьфіналу чемпіонату Європи.

    Ним стала команда Туреччини, що посіла перше місце в групі С, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Збірна України фінішувала другою в групі D після заключної перемоги над Люксембургом.

    Матч Туреччина – Україна відбудеться 10 серпня після дня відпочинку.

    Початок о 21:15. 

    Чвертьфінальні пари:

    Україна - Туреччина

    Литва – Португалія

    Білорусь – Нідерланди

    Фінляндія – Ізраїль

    Чвертьфіналісти продовжують боротьбу за призову трійку, яка надасть право перейти наступного сезону в дивізіон А чемпіонату Європи.

    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
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