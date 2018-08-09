Визначився суперник збірної України в чвертьфіналі чемпіонату Європи U-18
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Фото: ФБУ
Матч відбудеться 10 серпня
Визначився суперник жіночої юніорської збірної України U-18 по чвертьфіналу чемпіонату Європи.
Ним стала команда Туреччини, що посіла перше місце в групі С, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Збірна України фінішувала другою в групі D після заключної перемоги над Люксембургом.
Матч Туреччина – Україна відбудеться 10 серпня після дня відпочинку.
Початок о 21:15.
Чвертьфінальні пари:
Україна - Туреччина
Литва – Португалія
Білорусь – Нідерланди
Фінляндія – Ізраїль
Чвертьфіналісти продовжують боротьбу за призову трійку, яка надасть право перейти наступного сезону в дивізіон А чемпіонату Європи.