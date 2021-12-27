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    Globe Soccer Awards назвав найкращого нападника всіх часів

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    Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром усіх часів - Globe Soccer Awards назвав найкращого нападника всіх часів
    Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром усіх часів
    фото з відкритих джерел

    Найвлучнішим бомбардиром визнано Кріштіану Роналду

    Нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний найкращим бомбардиром усіх часів за версією Globe Soccer Awards. Про це повідомляє «Твітер» премії.

    2021 року португальський форвард забив 46 голів. Більше за Роналду відзначилися лише Карім Бензема (47), Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд (по 49) та Роберт Левандовський (69).

    36-річний Роналду виступає за «Манчестер Юнайтед» із серпня 2021 року, перейшовши з «Ювентуса» за €15 млн. Цього сезону в 13 матчах Прем'єр-ліги португальський форвард забив сім голів і віддав дві гольові передачі. Також на його рахунку шість голів у п'яти зустрічах групового раунду Ліги чемпіонів.

    Роналду цього року покращив досягнення Пеле.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Пеле
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    Globe Soccer Awards назвав найкращого нападника всіх часів