Globe Soccer Awards назвав найкращого нападника всіх часів

Найвлучнішим бомбардиром визнано Кріштіану Роналду

Нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний найкращим бомбардиром усіх часів за версією Globe Soccer Awards. Про це повідомляє «Твітер» премії.

2021 року португальський форвард забив 46 голів. Більше за Роналду відзначилися лише Карім Бензема (47), Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд (по 49) та Роберт Левандовський (69).

36-річний Роналду виступає за «Манчестер Юнайтед» із серпня 2021 року, перейшовши з «Ювентуса» за €15 млн. Цього сезону в 13 матчах Прем'єр-ліги португальський форвард забив сім голів і віддав дві гольові передачі. Також на його рахунку шість голів у п'яти зустрічах групового раунду Ліги чемпіонів.

Роналду цього року покращив досягнення Пеле.