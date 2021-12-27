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    Гвардіола не вважає Зінченка вправним захисником

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    Хосеп Гвардіола&nbsp; - Гвардіола не вважає Зінченка вправним захисником
    Хосеп Гвардіола 
    фото з відкритих джерел

    Тренер «Манчестер Сіті» розповів, завдяки чому його команда перемагає

    «Манчестер Сіті» взяв гору над «Лестером» у найвидовищнішому матчі чемпіонату Англії з рахунком 6:3. Після гри головний тренер містян Хосеп Гвардіола розповів, яких гравців не вважає вправними захисниками.

    «Особливо Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган, Кевін Де Брюйне, Рахім Стерлінг, Ріяд Марез, Жоау Канселу, Олександр Зінченко – не дуже добре захищаються. Але м'яч має бути у нас. М'яч – єдина причина, через яку ви стабільні. Те, що ви з ним робите – важливо лише це.

    Ви створюєте моменти завдяки володінню м'ячем. Ви пропускаєте мало завдяки володінню м'ячем. Те, як ви граєте в середині поля, залежить від того, чи впораються гравці півзахисту з володінням. Завдяки цьому ви будете стабільні в захисті та атаці», – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

    В 19-ти матчах «Манчестер Сіті» набрав 47 очок і лідирує в чемпіонаті Англії. Другим іде «Ліверпуль», який у 18-ти іграх набрав 41 очко.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті
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    Гвардіола не вважає Зінченка вправним захисником