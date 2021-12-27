В Дубаї назвали найкращого футбольного тренера року

Роберто Манчіні став зі збірною Італії найкращим тренером 2021 року

Роберто Манчіні взяв головний приз через перемогу на чемпіонаті Європи

У Дубаї відбулася 12-а щорічна церемонія Globe Soccer Awards, яку організовує Європейська асоціація клубів разом із Європейською асоціацією агентів.

Найкращим тренером року визнано наставника збірної Італії Роберто Манчіні, який привів національну команду до перемоги на чемпіонаті Європи-2020. Найкращим захисником став італієць Леонардо Бонуччі з «Ювентуса», який зрівняв рахунок у фінальному матчі Євро з Англією. Італія визнана найкращою збірною року.

Крім того, Джанлуїджі Доннарумма, який виступає за збірну Італії та «ПСЖ», став найкращим голкіпером року. На Євро-2020 він допоміг команді взяти гору у серіях пенальті у півфіналі та фіналі.

Нагороди від Globe Soccer Awards вручаються за результатами голосування вболівальників та журі, що складається з футбольних тренерів та менеджерів.