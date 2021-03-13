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    «Чорноморець» з новим тренером вийшов у лідери першої ліги

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    Одесити розпочали весняну частину з двох перемог - «Чорноморець» з новим тренером вийшов у лідери першої ліги
    Одесити розпочали весняну частину з двох перемог
    фото ФК «Волинь»

    «Моряки» здолали одного з конкурентів на вихід до Прем’єр-ліги «Волинь»

    Другу перемогу поспіль здобув «Чорноморець» з новим керманичем Олексієм Антоновим. У 16 турі «моряки» здолали одного з конкурентів на підвищення в класі «Волинь». Лучани проводили перший офіційний матч у році, випустили на поле чотирьох новачків, і це їм не завадило захопити ініціативу. В першій чверті матчу вони тричі могли відкривати рахунок. Але якщо в найкращому з цих моментів взяттю воріт завадила стійка, то дальній удар одесита Брагара досяг цілі.

    У другому таймі гості перейшли на контратакувальну гру. Дивідентів від цього не отримали, а ось господарі могли збільшувати рахунок. Чудові нагоди відзначитися втратили Шторгін, Микицей, Ковбаса та Коркішко. Підсумок – 1:0.

    Другий матч туру між столичною «Оболонню» та рівненським «Вересом» не відбувся через снігопад у Києві.

    Матч 1 туру: «Гірник-Спорт» - «Прикарпаття» - 1:1.

    Наразі турнірна ситуація така: «Чорноморець» - 34 очки (16 матчів), «Авангард» - 31 (15), «Верес» - 30 (14), «Гірник-Спорт» - 27 (16), «Металіст 1925» - 25 (15), «Миколаїв» - 25 (15), «Волинь» - 24 (14), «Оболонь» - 23 (16), «Альянс» - 23 – 14.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець ФК Волинь Перша ліга
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