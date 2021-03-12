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    Арбітр помочився прямо на полі перед матчем Кубка Бразилії

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    Арбітр забув прийняти ліки - Арбітр помочився прямо на полі перед матчем Кубка Бразилії
    Арбітр забув прийняти ліки
    фото з відкритих джерел

    Рефері має хворобу і авторитет, тому покараний не буде

    Перед матчем 1/64 фіналу Кубку Бразилії «Боавішта» – «Гояс» стався резонансний епізод, який потрапив в об'єктиви телекамер. Так, головний арбітр зустрічі Деніс Рібейро з незворушним виглядом помочився на полі прямо перед матчем.

    Відео та фото даного епізоду стали вірусними в соціальних мережах і спричинили за собою чимало критики на адресу Рібейро, повідомляє Globo Esporte.

    Національна асоціація суддів виступила на захист Дениса Рібейро, заявивши, що суддя страждає нетриманням сечі. Арбітр своєчасно не прийняв ліки перед матчем Кубка Бразилії, що спричинило за собою наслідки.

    Рібейро вважається авторитетним і кваліфікованим арбітром, тому Національна асоціація суддів Бразилії виступила із закликом не засуджувати і не висміювати Деніса в соціальних мережах.

    Матч проходив без уболівальників. «Боавішта перемогла «Гояс» – 3:1, і вийшла до наступного кола.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія феміда
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