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    В Києві пішов з життя 27-річний вихованець донецького «Шахтаря»

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    Ростислав Багдасаров - В Києві пішов з життя 27-річний вихованець донецького «Шахтаря»
    Ростислав Багдасаров
    фото з відкритих джерел

    У Ростислава Багдасарова були проблеми з серцем, чому він рано й завершив кар’єру

    Помер 27-річний вихованець футбольної школи донецького «Шахтаря», колишній гравець юнацької збірної України Ростислав Багдасаров. Причини його смерті ще невідомі, проте, можливо, вони викликані проблемами з сердем, через що гравець передчасно і завершив кар’єру.

    Ростислав Багдасаров виступав за «Шахтар-3». У 2015 році захисник перейшов у «Колос», звідки за півроку перебрався до «Сталі» з Кам’янського. Там і дебютував у вищій лізі. Останньою командою Ростислава був «Колос», який він через промеми зі здоров’ям залишив у 2017 році.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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