В Києві пішов з життя 27-річний вихованець донецького «Шахтаря»

У Ростислава Багдасарова були проблеми з серцем, чому він рано й завершив кар’єру

Помер 27-річний вихованець футбольної школи донецького «Шахтаря», колишній гравець юнацької збірної України Ростислав Багдасаров. Причини його смерті ще невідомі, проте, можливо, вони викликані проблемами з сердем, через що гравець передчасно і завершив кар’єру.

«Шахтер» соболезнует. На 28-м году ушел из жизни воспитанник клуба Ростислав Багдасаров.



«Шахтер» выражает соболезнования родным и близким Ростислава. pic.twitter.com/5cbLsdPYOf — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 13, 2021

Ростислав Багдасаров виступав за «Шахтар-3». У 2015 році захисник перейшов у «Колос», звідки за півроку перебрався до «Сталі» з Кам’янського. Там і дебютував у вищій лізі. Останньою командою Ростислава був «Колос», який він через промеми зі здоров’ям залишив у 2017 році.