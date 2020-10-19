«Ворскла» без хворого на коронавірус тренера стала лідером Прем’єр-ліги (відео)



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«Ворскла» впоралася з «Олімпіком» і продовжує йти без поразок Світлина - УПЛ

Полтавці обійшли «Шахтар» і порівнялися з «Динамо»

У неділю, 18 жовтня, відбулося три заключних матчі шостого туру української футбольної Прем’єр-ліги. За їх підсумками на вершині таблиці утворилося двовладдя.

«Олімпік» (Донецьк) – «Ворскла» (Полтава) – 0:1

Гол: 0:1 – Владислав Кулач (70)

Полтавці здобули перемогу і повернулися на лідируючі позиції не дивлячись на те, що в Києві вони грали без свого головного тренера. Юрій Максимов захворів коронавірусом і знаходиться на самоізоляції. Діями команди керував його помічник, колишній воротар «Ворскли» Сергій Долганський.

«Олександрія» - «Інгулець» (Петрове) – 4:3

Голи: 1:0 – Василь Грицук (7). 2:0 – Денис Устименко (10). 3:0 – Валерій Бондаренко (35). 4:0 – Микита Дудка (41). 4:1 – Ілля Коваленко (44). 4:2 – Младен Бартуловіч (67, з пенальті). 4:3 – Денис Янаков (74, з пенальті)

«Олександрія» виграла дербі Кропивниччини не дивлячись на відсутність цілої групи хворих на Covid-19 провідних футболістів. Щоправда, легкою перемогу не назвеш. Підопічні Володимира Шарана в першому таймі повели 4:0, але незадовго до перерви пропустили та ще й залишилися після повторного попередження Валерія Лучкевича у меншості.

У другій половині футболістів команди-господарки почали залишати сили. Вони пропустили вдруге, правда, невдовзі трохи видихнули з полегшенням після вилучення Віталія Павлова. Хавбек гостей на 69-й хвилині грубо стрибнув у ноги Дениса Устименка, після чого чемпіона світу-2019 серед молоді довелося замінювати. Врешті, довівши відрив до мінімального, «Інгулець» на заключних хвилинах міг врятуватися, але «Олександрію» врятував резервний воротар В’ячеслав Борисенко.

СК «Дніпро-1» - «Десна» (Чернігів) – 2:0

Голи: 1:0 – Олександр Назаренко (2). 2:0 – Артем Довбик (50, з пенальті)

«СКД-1» здобув першу перемогу в чемпіонаті під керівництвом хорватського тренера Іґора Йовічевіча.

Таким чином, після шести турів на вершині таблиці двовладдя: «Динамо» і «Ворскла» мають по 14 очок. У «Шахтаря» 12 пунктів, у «Колоса» - 11. 10 очок має «Маріуполь», по 9 – «Олімпік», «Десна» і «Олександрія». В «Зорі» - 6 очок. СК «Дніпро-1» з 5-ма пунктами замикає десятку. «Інгулець» з «Минаєм» має по 4 очки. «Рух» з 2-ма пунктами і «Львів» з одним замикають таблицю.

Наступний тур Прем’єр-ліги відбудеться 24-25 жовтня. Зокрема у суботу, 24 жовтня, о 17:00 одночасно «Ворскла» прийматиме «Шахтар», а «Динамо» - «Олександрію».

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