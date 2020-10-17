«Динамо» і «Шахтар» легко перемогли команди зі Львова у Прем'єр-лізі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карлос Де Пена приніс киянам чергову перемогу Світлина - UA-Футбол

Кияни залишилися на вершині таблиці, «Шахтар» вийшов на друге місце

«Динамо» і «Шахтар» здобули синхронні перемоги у рамках шостого туру Прем’єр-ліги.

Кияни у виїзному маті на «Арені Львів» здолали винниківський «Рух». Перший у цьому матчі м’яч з відмінної передачі Віктора Циганкова забив на 30-й хвилині Карлос Де Пена. «Динамо» тривалий час вело 1:0, але попри мінімальну перевагу контролювало хід гри і не давало суперникам практично жодного шансу відігратися. А перед самим фінальним свистком дует динамівських леґіонерів, яких Мірча Луческу випустив на заміну, організував другий м'яч: Томаш Кендзьора віддав справа, а Жерсон Родріґес забив - 2:0.

Цікаво, що відвідати матч у Львові збиралося близько тисячі динамівських фанатів, які вже навіть виїхали до Львова. Однак останньої миті клуб «Рух» отримав заборону на матч із глядачами. Генеральний директор винниківців Ігор Дедишин в ефірі каналу «Футбол» сказав, що припинити продаж квитків менш ніж за добу до початку гри їх змусили майже силоміць. Функціонер вважає дії керівництва УАФ і Прем’єр-ліги політикою подвійних стандартів. Дедишин не розуміє, чим матчі внутрішнього календаря відрізняються від міжнародних, на допуск глядачів на які Міністерство охорони здоров’я дозвіл дало.

«Але все просто. Квитки на ігри чемпіонату України коштують у середньому долар, тоді як на Лігу чемпіонів – 30 доларів», - сам знайшов відповідь Ігор Дедишин.

Між тим, ультрас «Динамо», які прибули до Львова, влаштували перед «Ареною Львів» стихійну акцію протесту. Їх гасла незмінні і спрямовані проти власників клубу братів Суркісів та тренера Луческу.

У Львові динамівські ультрас не зрадили собі

Тим часом «Шахтар» у Києві за значно спокійніших обставин переміг «Львів» - 5:1. Проте на лихо «гірників», півоборонець Віктор Коваленко, який встиг зробити дубль, наприкінці першого тайму отримав травму і змушений був поступитися місцем на полі Манорові Соломону. Для донеччан, яких і без того підкосила коронавірусна інфекція, чергова втрата напередодні старту в Лізі чемпіонів є вельми болючою.

Крім Коваленка, в складі «Шахтаря» відзначалися Маркос Антоніо, Дентіньо і Манор Соломон. У «Львова» єдиний м’яч на рахунку бразильця Шини.

Ще в одному матчі суботи в УПЛ «Маріуполь» на виїзді переміг 1:0 «Минай». Єдиний м’яч на другій компенсованій до основних 90-та хвилині гри забив з пенальті Артем Бондаренко.

«Динамо» очолює таблицю з 14-ма очками в активі. «Шахтар» з 12-ма пунктами вийшов на друге місце. Однак ще сьогодні донеччан може обійти «Колос» із Ковалівки, який має 10 очок і приймає о 19:30 луганську «Зорю». Також за втраченими очками вище за «Шахтар» наразі знаходиться «Ворскла». Полтавці мають 11 пунктів і завтра, 18 жовтня, о 14:00 гратимуть у Києві з «Олімпіком».

«Маріуполь» з 10-ма очками наразі іде п’ятим. «Минай» з чотирма очками 11-й, а два львівських клуби замикають таблицю: у «Руха» - 2 очки, у «Львова» - 1.