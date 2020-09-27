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    Прем’єр-ліга: «Шахтар» у другому таймі дотиснув «Олімпік»

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    Дует Віктор Коваленко - Жуніор Мораєс приніс донеччанам перервати триматчеву серію без перемог - Прем’єр-ліга: «Шахтар» у другому таймі дотиснув «Олімпік»
    Дует Віктор Коваленко - Жуніор Мораєс приніс донеччанам перервати триматчеву серію без перемог
    Світлина - UA-Футбол

    Перемогу «гірникам» принесли голи Віктора Коваленка і Жуніора Мораєша

    Донецький «Шахтар» виграв поєдинок четвертого туру української футбольної Прем’єр-ліги. На НСК «Олімпійський» у Києві «гірники» перемогли з рахунком 2:0 інший донецький клуб «Олімпік».

    Команда Луїша Каштру зламала опір опонентів у середині другого тайму, коли з інтервалом у дві хвилини відзначилися Віктор Коваленко (на 64-й хвилині) і Жуніор Мораєш (на 66-й).

    Крім того, наприкінці першого тайму Алан Патрік не реалізував пенальті у ворота Артема Кичака.

    Після цієї перемоги «Шахтар» набрав вісім очок і вийшов на третє місце в таблиці. Лідерами, маючи по десять очків у активі, залишилися полтавська «Ворскла» і київське «Динамо». «Олімпік» з шістьма очками йде на сьомому місці.

    Завершиться четвертий тур УПЛ матчами, які розпочнуться одночасно, о 19:30, сьогодні, 27 вересня. У Чернігові «Десна» прийме «Рух», а в Ковалівці Колос зіграє з «Інгульцем».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга ФК Олімпік Жуніор Мораєш Алан Патрік Артем Кичак Віктор Коваленко УПЛ Луїш Каштру
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