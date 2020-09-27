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    «Десна» перемогла «Рух і наздогнала в таблиці Прем’єр-ліги «Шахтар»

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    Андрій Тотовицький став героєм зустрічі&nbsp;&laquo;Десна&raquo; -&nbsp;&laquo;Рух&raquo; - «Десна» перемогла «Рух і наздогнала в таблиці Прем’єр-ліги «Шахтар»
    Андрій Тотовицький став героєм зустрічі «Десна» - «Рух»
    Світлина - UA-Футбол

    В іншому поєдинку четвертого туру «Колос» не зміг обіграти вдома «Інгулець»

    У Чернігові і Ковалівці на Київщині зіграні два заключних поєдинки четвертого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

    «Десна» перемогла вдома «Рух» із Винників – 3:1. Героєм зустрічі став атакувальний хавбек сіверян Андрій Тотовицький, котрий спершу відкрив рахунок, реалізувавши на 13-й хвилині пенальті, а перед свистком на перерву красивим пасом допоміг відзначитися Максимові Дегтярьову. Між цими м’ячами ударом головою рахунок зрівняв Юрій Климчук. Остаточний підсумок у другому таймі встановив Пилип Будківський.

    У паралельному матчі в Ковалівці місцевий «Колос» як не намагався, але не зміг зламати опору дебютанта Прем’єр-ліги «Інгульця» - 0:0.

    Таким чином, після чотирьох турів у турнірній таблиці УПЛ двовладдя – по десять очок набрали «Ворскла» і «Динамо». За ними ідуть «Десна» і «Шахтар» - по вісім пунктів. «Колос» і «Маріуполь» мають по сім очок і відповідно ділять п’яте-шосте місця. «Інгулець» з трьома очками десятий, «Рух» з одним балом 12-й. Нижче тільки СК «Дніпро-1» (теж одне очко) і «Львів», який наразі не набрав жодного пункту.

    П’ятий тур УПЛ відбудеться 3-4 жовтня. У неділю, 4 жовтня, о 17:00 одночасно розпочнуться два найцікавіших поєдинки – «Десна» - «Шахтар», «Динамо» - «Зоря». 

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Десна» Пилип Будківський Андрій Тотовицький Максим Дегтярьов УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Інгулець» ФК «Рух» (Винники) Юрій Климчук
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