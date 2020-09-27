«Десна» перемогла «Рух і наздогнала в таблиці Прем’єр-ліги «Шахтар»



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Андрій Тотовицький став героєм зустрічі «Десна» - «Рух» Світлина - UA-Футбол

В іншому поєдинку четвертого туру «Колос» не зміг обіграти вдома «Інгулець»

У Чернігові і Ковалівці на Київщині зіграні два заключних поєдинки четвертого туру української футбольної Прем’єр-ліги.

«Десна» перемогла вдома «Рух» із Винників – 3:1. Героєм зустрічі став атакувальний хавбек сіверян Андрій Тотовицький, котрий спершу відкрив рахунок, реалізувавши на 13-й хвилині пенальті, а перед свистком на перерву красивим пасом допоміг відзначитися Максимові Дегтярьову. Між цими м’ячами ударом головою рахунок зрівняв Юрій Климчук. Остаточний підсумок у другому таймі встановив Пилип Будківський.

У паралельному матчі в Ковалівці місцевий «Колос» як не намагався, але не зміг зламати опору дебютанта Прем’єр-ліги «Інгульця» - 0:0.

Таким чином, після чотирьох турів у турнірній таблиці УПЛ двовладдя – по десять очок набрали «Ворскла» і «Динамо». За ними ідуть «Десна» і «Шахтар» - по вісім пунктів. «Колос» і «Маріуполь» мають по сім очок і відповідно ділять п’яте-шосте місця. «Інгулець» з трьома очками десятий, «Рух» з одним балом 12-й. Нижче тільки СК «Дніпро-1» (теж одне очко) і «Львів», який наразі не набрав жодного пункту.

П’ятий тур УПЛ відбудеться 3-4 жовтня. У неділю, 4 жовтня, о 17:00 одночасно розпочнуться два найцікавіших поєдинки – «Десна» - «Шахтар», «Динамо» - «Зоря».