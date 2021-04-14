Українцям, які грали за збірні так званих ЛНР і ДНР, довічно заборонили займатися футболом

В УАФ жорстко покарали за участь у матчах за так звані ЛНР та ДНР

Гравцям не можна займатися будь-якою діяльністю, що пов’язана зі спортом

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення щодо виступів громадян України за збірні так званих ЛНР та ДНР. Справа розглядалася за заявою Комітету з етики та чесної гри Асоціації та Служби безпеки України.

Встановлено, що футболісти у складі збірної так званої ДНР брали участь у товариському матчі проти збірної так званої Республіки Абхазія 25 вересня 2020 року. Крім того, СБУ встановила, що протягом 8—12 грудня 2020 року в Сухумі в турнірі брала участь команда «Схід-вугілля» з так званої ЛНР.

За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ, КДК УАФ заборонив Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В., Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно.