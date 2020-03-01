Вже не нацист: Ультрас «Райо Вальєкано» образили Зозулю ще брутальніше



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Зозулю знову ображали albacetebalompie.es

Фанати «Райо Вальєкано» знову образили українського легіонера «Альбасете»

У суботу, 29 лютого, відбувся матч між «Альбасете» та «Райо Вальєкано». У складі перших грає українець Роман Зозуля, у других - на трибунах неадекватні фанати-ліваки з села, яке в середині минулого століття стало частиною Мадриду.

Роман Зозуля вийшов в стартовому складі і зіграв 74 хвилини (матч завершився з рахунком 1:1). І знову був атакований ультрас команди гостей. Але нині вони змінили тактику - якщо раніше вони ображали Зозулю й називали його нацистом, то зараз фани кричали, що Роман чомусь - комуніст.

Зозуля - знову у центрі уваги

Вірогідно, вони таким чином солідарізувалися з тезами Українського інституту національной пам’яті (УІНП), який вважає, що між двома тоталітарними режимами - німецьким нацизмом та російським комунізмом не було принципової різниці, адже це дві людиноненависницькі ідеології.

Зазначимо, що Роман Зозуля - так само, як і фанати «Райо Вальєкано» - вихідець з робочих околиць мегаполісу, тільки не Мадрида, а Києва. Він - патріот України, який на волонтерських засадах чимало зробив для допомоги українській армії, що й нині воює з російськими окупантами на Донбасі.

Альбасете - Райо Вальєкано 1:1 огляд матчу Автор: Ла Ліга

В 2017 році «Бетіс», за який грав українець, віддав Романа в оренду до «Райо Вальєкано», чим спричинив лютий батхерт у фанів команди - анархістів-ліваків. Ця істерія не припинась й донині й коштувала клубу чималих грошей на штрафи. Футбольна громадськість (адекватна її частина) на боці українця й всіляко його підтримує. Дійшо до того, що слова підтримки висловив навіть президент України Зеленський.