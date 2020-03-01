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    Вже не нацист: Ультрас «Райо Вальєкано» образили Зозулю ще брутальніше

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    Зозулю знову ображали - Вже не нацист: Ультрас «Райо Вальєкано» образили Зозулю ще брутальніше
    Зозулю знову ображали
    albacetebalompie.es

    Фанати «Райо Вальєкано» знову образили українського легіонера «Альбасете»

    У суботу, 29 лютого, відбувся матч між «Альбасете» та «Райо Вальєкано». У складі перших грає українець Роман Зозуля, у других - на трибунах неадекватні фанати-ліваки з села, яке в середині минулого століття стало частиною Мадриду.

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    Роман Зозуля вийшов в стартовому складі і зіграв 74 хвилини (матч завершився з рахунком 1:1). І знову був атакований ультрас команди гостей. Але нині вони змінили тактику - якщо раніше вони ображали Зозулю й називали його нацистом, то зараз фани кричали, що Роман чомусь - комуніст.

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    Зозуля - знову у центрі уваги

    Вірогідно, вони таким чином солідарізувалися з тезами Українського інституту національной пам’яті (УІНП), який вважає, що між двома тоталітарними режимами - німецьким нацизмом та російським комунізмом не було принципової різниці, адже це дві людиноненависницькі ідеології.

    Зазначимо, що Роман Зозуля - так само, як і фанати «Райо Вальєкано» - вихідець з робочих околиць мегаполісу, тільки не Мадрида, а Києва. Він - патріот України, який на волонтерських засадах чимало зробив для  допомоги українській армії, що й нині воює з російськими окупантами на Донбасі.

    Альбасете - Райо Вальєкано 1:1 огляд матчу
    Автор: Ла Ліга

    В 2017 році «Бетіс», за який грав українець, віддав Романа в оренду до «Райо Вальєкано», чим спричинив лютий батхерт у фанів команди - анархістів-ліваків. Ця істерія не припинась й донині й коштувала клубу чималих грошей на штрафи. Футбольна громадськість (адекватна її частина) на боці українця й всіляко його підтримує. Дійшо до того, що слова підтримки висловив навіть президент України Зеленський.

    декомунізація Роман Зозуля ФК «Альбасете» ФК «Райо Вальєкано»
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