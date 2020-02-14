Іспанські фанати ображали Зозулю на матчі проти «Реалу»



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Недолугі фанати образили футболіста Ла Ліга

Іспанське видання As викрило ганебну поведінку так званих «фанатів» футбольного клубу «Осасуна»

У недільному матчі «Осасуни» проти команди мадридського «Реалу» фанати господарів сканлували глумливі заряди на адресу двох гравців: Серхіо Рамоса та Романа Зозулі.

Першому вони побажали смерті, а киянина назвали «чортів наці».

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І якщо образу легенди мадридців бодай якось можна пояснити - брутально Рамос весь матч грав на межі фоли та кілька разів буквально зносив гравців «Осасуни», а ще забив гол, який поклав початок погрому господарів (1:4), то нападки на адресу українця - за межею розуміння.

As зазначає, що ці ганебні випадки зафіксовані у протоколах матчу та згодом їм буде дана оцінка. Сподіваємось, Федерація футболу Іспанії жорстко покарає недофанатів.

Відзначимо, що подібні зухвалі демарші трапляються далеко не вперше. Раніше образи на адресу Романа Зозулі були зафіксовані в матчах Примери «Осасуна» - «Реал Сосьєдад» і «Реал Сосьєдад» - «Вільярреал». Також фани «Райо Вальєкано» та «Баракальдо» проводили спільний марш під час якого співали образливі заряди на адресу українського форварда.

Причина одна - український футболіст є відомим волонтером, він чимало зробив для української армії, яка нині воює на українській землі проти російський окупантів та їх проксі з числа місцевих алкоголіків. За підтримку ВСУ Зозуля має державні нагороди та повагу з боку адекватної частини фанатського середовища. «Травлять» українця - лише російські пропагандисти та іспанські ліваки, що підтримують військову агресію росіян проти України.





Джерело: Главком СПОРТ