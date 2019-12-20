«Я гордий бути українцем»: футболіст Роман Зозуля подякував за підтримку



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Роман Зозуля зі стягом від українських військових Фейсбук Романа Зозулі

Гравець зворушений увагою до своєї персони

Український нападник клубу іспанської Сеґунди «Альбасете» Роман Зозуля подякував українцям за ту підтримку, яку відчув після історії, яка трапилася у ході матчу 20-го туру другої Ла Ліги проти «Райо Вальєкано».

Після цькування впродовж першого тайму, впродовж якого Романові постійно вигукували прізвисько «нацист», рефері зупинив поєдинок. Однак баталії навколо скандалу не вщухають досі.

«Браття українці! Хочу висловити вам величезну подяку! – написав Зозуля у себе в соцмережах. – Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу, в якому ми грали проти «Райо Вальєкано», я отримав стільки шаленої підтримки!

Друзі, я пишаюся, що народився на Українській землі. Я ГОРДИЙ БУТИ УКРАЇНЦЕМ!

І те, що допомагаю тим, хто потребує допомоги – мій обов‘язок. Обов‘язок українця. І я не буду стояти осторонь, коли на нашу землю заходить ворог та агресор!

Я піклувався і буду піклуватися про те, щоб весь світ знав, що ми, сильні та незалежні. Що наші люди, завжди готові стати на захист держави та побратимів!

Хочу подякувати всім, хто піддтримав мене: президенту країни, фанатам, військовим, міністрам, консулам, спортсменам, журналістам, кожному українцю!

Ми УКРАЇНЦІ, сильні, незламні! Всі ми – одна команда! Дякую».

Нагадаємо, що керівництво Ла Ліги підтримало рішення арбітра припинити матч.