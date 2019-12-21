«Ми всі Зозуля»: фанати «Альбасете» підготували банер на підтримку українського футболіста (фото)



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Роман Зозуля відчуває величезну підтримку Футбол 24

Роман користається великим авторитетом у прихильників клубу, за який виступає

Під час матчу 21-го туру іспанської Сеґунди між «Альбасете» й «Ельче» фанати господарів презентували цікавий текстовик.

Прихильники «Альбасете» підтримали українського нападника своєї команди Романа Зозулю. Слова на текстівці не нові, в перекладі з іспанської означають «Всі ми Зозуля». Свого часу українського футболіста так само підтримували прихильники попереднього клубу, «Бетіса» з Севільї.

Банер на підтримку Зозулі

Як відомо, нинішній банер є реакцією на події тижневої давнини. Коли під час гри 20-го туру другої Ла Ліги «Райо Вальєкано» - «Альбасете» прихильники мадридців засипали Зозулю погрозами з основним ухилом на слово «нацист». Через відверті цькування українця гру арбітр припинив після першого тайму, а керівництво Ла Ліги підтримало таке рішення.

Зауважимо, що проти «Ельче» Зозуля відіграв усі 90 хвилин, а його команда поступилася 0:1.

Після 21-го туру «Альбасете» має 27 очок і посідає 12-те місце.