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    Ультрас «Динамо»: Який расизм? Не знаю, як можна звук сови не відрізнити від звуку мавпи

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    Донеччани не так зрозуміли динамівських фанатів? - Ультрас «Динамо»: Який расизм? Не знаю, як можна звук сови не відрізнити від звуку мавпи
    Донеччани не так зрозуміли динамівських фанатів?
    Vitalii Vitleo

    Кияни стверджують, що підтримали друзів зі Всесвітньої організації захисту тварин

    Представник ультрас «Динамо» Олексій Декстер, який був присутній на матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги з «Шахтарем», висловив свою думку про расистський скандал, яким завершився поєдинок.

    «У нас є друзі у Всесвітній організації захисту тварин, які розповіли нам про ситуацію з таким видом птахів, як північні плямисті сови.

    Ми вирішили зробити акцію на підтримку цих сов. Не знаю взагалі, як можна звук сови не відрізнити від звуку мавпи? Вони абсолютно різні», - сказав Декстер в коментарі телеканалу «2+2».

     Читайте також: Справа про футбольний расизм. Як з українців роблять фашистів
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