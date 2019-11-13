Ультрас «Динамо»: Який расизм? Не знаю, як можна звук сови не відрізнити від звуку мавпи



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Кияни стверджують, що підтримали друзів зі Всесвітньої організації захисту тварин

Представник ультрас «Динамо» Олексій Декстер, який був присутній на матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги з «Шахтарем», висловив свою думку про расистський скандал, яким завершився поєдинок.

«У нас є друзі у Всесвітній організації захисту тварин, які розповіли нам про ситуацію з таким видом птахів, як північні плямисті сови.

Ми вирішили зробити акцію на підтримку цих сов. Не знаю взагалі, як можна звук сови не відрізнити від звуку мавпи? Вони абсолютно різні», - сказав Декстер в коментарі телеканалу «2+2».