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    Фанати «Динамо» закликали керівництво клубу не впускати людей із символікою «Шахтаря» на стадіон

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    Прихильники&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; обурені упередженим ставленням донеччан - Фанати «Динамо» закликали керівництво клубу не впускати людей із символікою «Шахтаря» на стадіон
    Прихильники «Динамо» обурені упередженим ставленням донеччан
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    Ультрас просять відреагувати на факти дискримінації під час Класичного дербі в Харкові

    Фанати київського «Динамо» відреагували на факти дискримінації своїх прихильників під час Класичного дербі проти «Шахтаря» в 14-му турі української Прем’єр-ліги минулої неділі. «Главком» розповідав, що динамівських уболівальників не пускали в центральні сектори із символікою клубу.

    В оприлюдненій на Фейсбук-пабліку «Друзі Динамо» заяві керівництво клубу закликали вдатися до наступних кроків:

    1) вимагати офіційного вибачення від ініціаторів цього розпорядження (недопуску на стадіон людей з динамівською символікою – прим.) та запевнень у тому, що в майбутньому така практика вважатиметься неприпустимою;

    2) в разі відсутності вибачень, запровадити дзеркальні заходи на домашніх матчах «Динамо» з «Шахтарем»;

    3) вимагати пояснень від керівництва футбольного клубу «Шахтар», чому така практика була застосована саме до вболівальників з Києва – міста, яке надало притулок донецькій команді.

    Реакції від керівництва «Динамо» наразі не було. 

     Читайте також: «Шахтар» - «Динамо»: чому в харківській грі бракувало футболу
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