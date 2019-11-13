Фанати «Динамо» закликали керівництво клубу не впускати людей із символікою «Шахтаря» на стадіон



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Ультрас просять відреагувати на факти дискримінації під час Класичного дербі в Харкові

Фанати київського «Динамо» відреагували на факти дискримінації своїх прихильників під час Класичного дербі проти «Шахтаря» в 14-му турі української Прем’єр-ліги минулої неділі. «Главком» розповідав, що динамівських уболівальників не пускали в центральні сектори із символікою клубу.

В оприлюдненій на Фейсбук-пабліку «Друзі Динамо» заяві керівництво клубу закликали вдатися до наступних кроків:

1) вимагати офіційного вибачення від ініціаторів цього розпорядження (недопуску на стадіон людей з динамівською символікою – прим.) та запевнень у тому, що в майбутньому така практика вважатиметься неприпустимою;

2) в разі відсутності вибачень, запровадити дзеркальні заходи на домашніх матчах «Динамо» з «Шахтарем»;

3) вимагати пояснень від керівництва футбольного клубу «Шахтар», чому така практика була застосована саме до вболівальників з Києва – міста, яке надало притулок донецькій команді.

Реакції від керівництва «Динамо» наразі не було.