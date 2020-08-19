Лопес назвав зношеним тіло Ломаченка



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Лопес не програв жодного бою на професійному ринзі Світлина - boxingscene

Американець вважає, що в українця зайва вага

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес в черговий раз пообіцяв здобути нищівну перемогу над майбутнім суперником - українцем Василем Ломаченко.

«Василь справжнісінький товстун. Тому що 61,2 кг - багато для нього. У бою з Кемпбеллом було видно, що тіло Ломаченко вже порядком зношене. Не знаю, як на ньому позначиться вся ця пандемія. Може бути навіть трохи допоможе відновитися. Це було б чудово. В такому випадку він хоча б спробує мені щось протиставити. Бій буде прекрасним. Я збираюся вибити з нього все лайно. Я - не Лінарес. І я вам не Педраса. Я не один з тих, кого він побив. Вони можуть скільки завгодно казати про те, що він - найкращий, а я другий номер. Нехай. Але в рингу я це зміню», - розповів Лопес.

Американець вважає велику кількість проведених боїв Ломаченка негативним моментом.

«У цієї людини було більше 400 боїв. На рахунку більше 150 боїв. Мені 23. Я скажу ось що, коли я приїжджаю до табору моє тіло іноді болить. Якщо мені 23 роки, і я маю таке відчуття в цьому віці, я можу тільки уявити, через що він повинен пройти в 32 роки з більш ніж 400 боями», - додав Лопес.

Зазначимо, що об’єднавчий бій спортсменів має пройти 17 жовтня у Лас-Вегасі.

Джерело: The Ring