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    Як «Шахтар» шалено відсвяткував у роздягальні перемогу в Кубку України (відео)

    Однією із головних дійових осіб святкування був півзахисник «Шахтаря» Тайсон
    Гравці «Шахтаря» не стримували емоцій після перемоги над «Динамо» у фіналі Кубка України. «Гірники» влаштували святкування тріумфу просто у роздягальні. Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека на своїй сторінці в Instagram опублікував відео святкувань «гірників» у роздягальні
    • Сьогодні, 10:29
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    ФК Шахтар. Фото: ФК Шахтар
    ФК Шахтар. Фото: ФК Шахтар

    Однією із головних дійових осіб святкування був півзахисник «Шахтаря» Тайсон

    Гравці «Шахтаря» не стримували емоцій після перемоги над «Динамо» у фіналі Кубка України. «Гірники» влаштували святкування тріумфу просто у роздягальні.

    Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека на своїй сторінці в Instagram опублікував відео святкувань «гірників» у роздягальні «Дніпро-Арени».

    На відео видно, що однією із головних дійових осіб святкування був півзахисник «Шахтаря» Тайсон, хоча інші футболісти не надто відстали від свого бразильського одноклубника.

    Нагадаємо, «Шахтар» обіграв «Динамо» у фіналі Кубка України та обійшов киян за кількістю завойованих національних Кубків – 12 проти 11. Перед матчем фанати обох команд побились з поліцією.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України фанати ФК «Динамо» «Шахтар» Паулу Фонсека
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