Як «Шахтар» шалено відсвяткував у роздягальні перемогу в Кубку України (відео)
- Сьогодні, 10:29
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ФК Шахтар. Фото: ФК Шахтар
Однією із головних дійових осіб святкування був півзахисник «Шахтаря» Тайсон
Гравці «Шахтаря» не стримували емоцій після перемоги над «Динамо» у фіналі Кубка України. «Гірники» влаштували святкування тріумфу просто у роздягальні.
Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека на своїй сторінці в Instagram опублікував відео святкувань «гірників» у роздягальні «Дніпро-Арени».
На відео видно, що однією із головних дійових осіб святкування був півзахисник «Шахтаря» Тайсон, хоча інші футболісти не надто відстали від свого бразильського одноклубника.
Нагадаємо, «Шахтар» обіграв «Динамо» у фіналі Кубка України та обійшов киян за кількістю завойованих національних Кубків – 12 проти 11. Перед матчем фанати обох команд побились з поліцією.
Джерело: Футбол 24