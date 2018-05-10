Як «Шахтар» шалено відсвяткував у роздягальні перемогу в Кубку України (відео)

Однією із головних дійових осіб святкування був півзахисник «Шахтаря» Тайсон

Гравці «Шахтаря» не стримували емоцій після перемоги над «Динамо» у фіналі Кубка України. «Гірники» влаштували святкування тріумфу просто у роздягальні. Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека на своїй сторінці в Instagram опублікував відео святкувань «гірників» у роздягальні



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ФК Шахтар. Фото: ФК Шахтар

Однією із головних дійових осіб святкування був півзахисник «Шахтаря» Тайсон

Гравці «Шахтаря» не стримували емоцій після перемоги над «Динамо» у фіналі Кубка України. «Гірники» влаштували святкування тріумфу просто у роздягальні.

Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека на своїй сторінці в Instagram опублікував відео святкувань «гірників» у роздягальні «Дніпро-Арени».

На відео видно, що однією із головних дійових осіб святкування був півзахисник «Шахтаря» Тайсон, хоча інші футболісти не надто відстали від свого бразильського одноклубника.

Нагадаємо, «Шахтар» обіграв «Динамо» у фіналі Кубка України та обійшов киян за кількістю завойованих національних Кубків – 12 проти 11. Перед матчем фанати обох команд побились з поліцією.

Джерело: Футбол 24