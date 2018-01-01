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    Як українські паралімпійці готуються до зимових Паралімпійських ігор у Кореї (відео)

    Наразі українські спортсмени готуються на Львівщині
    Ще більше двох місяців залишається до початку Паралімпіади-2018, в українська  національна паралімпійська збірна команда із зимових видів спорту активно готується до змагань перед Кореєю-2018 – двох етапів Кубку світу, які пройдуть у січні та лютому. Саме вони визначать остаточний склад, який захищатиме честь України на майбутніх ХІІ
    • Сьогодні, 09:01
    • Розсилка

    Наразі українські спортсмени готуються на Львівщині

    Ще більше двох місяців залишається до початку Паралімпіади-2018, в українська  національна паралімпійська збірна команда із зимових видів спорту активно готується до змагань перед Кореєю-2018 – двох етапів Кубку світу, які пройдуть у січні та лютому.

    Саме вони визначать остаточний склад, який захищатиме честь України на майбутніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх.

    UA:Перший і прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України представили відео про підготовку спортсменів до майбутніх стартів.

    Зазначається, що українська команда готова залишити позаду всіх на ОІ-2018, зокрема і росіян, яких допустять до змагань.

    Українські спортсмени пропустили етап Кубку світу у Канаді, а наразі готуються на Львівщині.

    спорт українці Паралімпійські Ігри
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