Як українські паралімпійці готуються до зимових Паралімпійських ігор у Кореї (відео)

Наразі українські спортсмени готуються на Львівщині

Ще більше двох місяців залишається до початку Паралімпіади-2018, в українська національна паралімпійська збірна команда із зимових видів спорту активно готується до змагань перед Кореєю-2018 – двох етапів Кубку світу, які пройдуть у січні та лютому. Саме вони визначать остаточний склад, який захищатиме честь України на майбутніх ХІІ



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Наразі українські спортсмени готуються на Львівщині

Ще більше двох місяців залишається до початку Паралімпіади-2018, в українська національна паралімпійська збірна команда із зимових видів спорту активно готується до змагань перед Кореєю-2018 – двох етапів Кубку світу, які пройдуть у січні та лютому.

Саме вони визначать остаточний склад, який захищатиме честь України на майбутніх ХІІ зимових Паралімпійських іграх.

UA:Перший і прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України представили відео про підготовку спортсменів до майбутніх стартів.

Зазначається, що українська команда готова залишити позаду всіх на ОІ-2018, зокрема і росіян, яких допустять до змагань.

Українські спортсмени пропустили етап Кубку світу у Канаді, а наразі готуються на Львівщині.