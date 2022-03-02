«Сидите як обіср*ні». Ярмоленко емоційно звернувся до російських футболістів

«У нас в країні вбивають людей, наших дружин, матерів, дітей. Але ви нічого не кажете, не коментуєте», – сказав Ярмоленко

Український футболіст Андрій Ярмоленко закликав гравців збірної РФ розкрити очі свїй аудиторії на звірства та смерті, які принесло повномасштабне вторгнення агресора до нашої країни.

«Говоритиму російською, щоб усі, кому адресоване це послання, розуміли мене. Я – Андрій Ярмоленко, гравець збірної України. Народився у Пітері. Але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100 відсотків. У мене є запитання до гравців збірної Росії з футболу. Хлопці, чому ви сидите як обіср*ні й нічого не кажете? У нас в країні вбивають людей, наших дружин, матерів, дітей. Але ви нічого не кажете, не коментуєте», – сказав Ярмоленко.

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«Скажіть, будь ласка, що вам буде, якщо ви всі разом просто об'єднаєтеся і покажете людям, що відбувається насправді в нашій країні? Багатьох з вас я знаю, з багатьма я знайомий. І ви всі мені говорили, що так не повинно бути, що ваш президент чинить неправильно. Ви маєте вплив на людей. Покажіть це, я вас прошу, будь ласка... Всім дякую за увагу. Слава Україні!», – сказав у Instagram Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, футболіст ФК «Гостомель» Дмитро Мартиненко загинув унаслідок влучення російської ракети до його будинку. Разом із спортсменом вибух забрав життя i його мами, а маленька сестра бореться за життя.



