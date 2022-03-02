Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок

Наразі не відомо, на які машини росіяни причепили вкрадені номери

Російські загарбники вкрали у Чернігові три номерні знаки з автівок співробітників обленерго і тепер пересуваються на них. Народний депутат Олег Семінський повідомив їхні номери:

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«Ці номери авто окупанти забрали у співробітників обленерго», – написав він.

Наразі не повідомляється, що сталося із самими машинами співробітників та на які автівки окупанти причепили ті номери.

Загалом ситуація у Чернігові напружена. Вранці 2 березня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко виступив із зверненням до чернігівців.





Ворог пробирався з трьох напрямків: Михайло-Коцюбинське, Халявин, ЗАЗ і Товстоліс (Епіцентр). ЗСУ відбили цей напрям. Містян попередили, що треба готуватися до вуличних боїв.



«Шановні друзі, не ми прийшли в Росію. Російські, фашистські окупанти прийшли до нас. Якщо ми не відстоємо свою землю – ми не нація. У нас немає вибору. Ми вибороли це право називатися українцями. Ніхто це право у нас не забере.



Зараз спокійно готуємось до вуличних боїв. Готуємось до того, що буде вимкнено мобільний зв’язок.





Звертаюсь до боєздатних чоловіків. Прошу організуватись так, щоб біля кожного будинку цілодобово чергували декілька чоловік. Організуйтесь, шановні чернігівці, щоб у вас був зв’язок зі службовцями територіальної оборони, які находяться на блок-постах або місцях дислокації ваших районів.



За можливості, де може проходити ворожа техніка і є відстань між балконами і між будинками не перевищує 30-40 метрів, можна пригостити руських фашистів коктелем молотова. Для цього потрібно підійти на блок-пост і отримати цю суміш.

Максимальна самоорганізація і комунікація один з одним на випадок вимкнення мобільного зв’язку.



Ніхто ще не переміг народ, а Путін бореться з народом України. Сьогодні ми маємо бути єдиним цілим.



Якщо будуть вуличні бої, то я підтверджую, що будуть доплати за кожний підбитий танк, за кожного полоненого або вбитого російського окупанта. Перша тисяча окупантів живої сили і перші 100 броньованих машин і танків - ціни озвучені. Спішіть, бо ціни будуть падать.

• 098 825 17 93 - за цим телефоном потрібні дизельне пальне, солярка, газ для заправки автомобілів, які несуть чергування.

• 063 193 94 75 - за цим телефоном ті ж самі потреби.



Є потреби покришок 16 радіусу, будь-якої товщини. Зв’язуйтесь за цими телефонами і питайте про потреби. Тримайте зв’язок зі службовцями ЗСУ, що чергують на машинах.



Ворога цього навіженого і скаженого Путіна ми переможемо! Нам треба вистояти, і ми вистоїмо!», – заявив мер міста Чернігів.

Напередодні стало відомо, що виїзди з Чернігова заміновані: жителів просять не покидати місто.

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