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    Події в Україні

    Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок

    Війська РФ обстріляли центр Чернігова 27 лютого&nbsp; - Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок
    Війська РФ обстріляли центр Чернігова 27 лютого 
    фото із відкритих джерел

    Наразі не відомо, на які машини росіяни причепили вкрадені номери

    Російські загарбники вкрали у Чернігові три номерні знаки з автівок співробітників обленерго і тепер пересуваються на них. Народний депутат Олег Семінський повідомив їхні номери:

    • св3543ан
    • св1506ан
    • св0883сс

    «Ці номери авто окупанти забрали у співробітників обленерго», – написав він.

    Наразі не повідомляється, що сталося із самими машинами співробітників та на які автівки окупанти причепили ті номери.

    Загалом ситуація у Чернігові напружена. Вранці 2 березня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко виступив із зверненням до чернігівців.


    Ворог пробирався з трьох напрямків: Михайло-Коцюбинське, Халявин, ЗАЗ і Товстоліс (Епіцентр). ЗСУ відбили цей напрям. Містян попередили, що треба готуватися до вуличних боїв.

    «Шановні друзі, не ми прийшли в Росію. Російські, фашистські окупанти прийшли до нас. Якщо ми не відстоємо свою землю – ми не нація. У нас немає вибору. Ми вибороли це право називатися українцями. Ніхто це право у нас не забере.

    Зараз спокійно готуємось до вуличних боїв. Готуємось до того, що буде вимкнено мобільний зв’язок.

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    Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок
    Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок
    Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок
    Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок
    Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок


    Звертаюсь до боєздатних чоловіків. Прошу організуватись так, щоб біля кожного будинку цілодобово чергували декілька чоловік. Організуйтесь, шановні чернігівці, щоб у вас був зв’язок зі службовцями територіальної оборони, які находяться на блок-постах або місцях дислокації ваших районів.

    За можливості, де може проходити ворожа техніка і є відстань між балконами і між будинками не перевищує 30-40 метрів, можна пригостити руських фашистів коктелем молотова. Для цього потрібно підійти на блок-пост і отримати цю суміш.
    Максимальна самоорганізація і комунікація один з одним на випадок вимкнення мобільного зв’язку.

    Ніхто ще не переміг народ, а Путін бореться з народом України. Сьогодні ми маємо бути єдиним цілим.

    Якщо будуть вуличні бої, то я підтверджую, що будуть доплати за кожний підбитий танк, за кожного полоненого або вбитого російського окупанта. Перша тисяча окупантів живої сили і перші 100 броньованих машин і танків - ціни озвучені. Спішіть, бо ціни будуть падать.

    • 098 825 17 93 - за цим телефоном потрібні дизельне пальне, солярка, газ для заправки автомобілів, які несуть чергування.
    • 063 193 94 75 - за цим телефоном ті ж самі потреби.

    Є потреби покришок 16 радіусу, будь-якої товщини. Зв’язуйтесь за цими телефонами і питайте про потреби. Тримайте зв’язок зі службовцями ЗСУ, що чергують на машинах.

    Ворога цього навіженого і скаженого Путіна ми переможемо! Нам треба вистояти, і ми вистоїмо!», – заявив мер міста Чернігів.

    Напередодні стало відомо, що виїзди з Чернігова заміновані: жителів просять не покидати місто.

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    Теги: Росія окупанти війна Путін машини Чернігів
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    Російські терористи поцупили у Чернігові номери з трьох автівок