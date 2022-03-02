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    Санкції проти Путіна працюють. Власник «Спартака» втратив 80% капіталу

    Оточення Володимира Путіна вже безпосередньо відчуває наслідки економічної блокади через війну в Україні - Санкції проти Путіна працюють. Власник «Спартака» втратив 80% капіталу
    Оточення Володимира Путіна вже безпосередньо відчуває наслідки економічної блокади через війну в Україні
    фото з відкритих джерел

    Із 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд

    Віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський «Спартак», став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.

    Сам Федун підтвердив, що має проблеми: «Так, є величезні складнощі, але я продовжую фінансувати «Спартак».

    Тим часом футболіст ФК «Гостомель» Дмитро Мартиненко загинув унаслідок влучення російської ракети до його будинку. Разом із спортсменом вибух забрав життя i його мами, а маленька сестра бореться за життя.

    Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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    Теги: вибух Росія окупанти спорт ЗСУ санкції
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    Санкції проти Путіна працюють. Власник «Спартака» втратив 80% капіталу