Санкції проти Путіна працюють. Власник «Спартака» втратив 80% капіталу

Оточення Володимира Путіна вже безпосередньо відчуває наслідки економічної блокади через війну в Україні

Із 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд

Віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський «Спартак», став однією з найбільших жертв антивоєнних санкцій. З 24 лютого капіталізація «Лукойлу» знизилася з 32,7 млрд доларів до 23,76 млрд. Загалом бізнесмен втратив 80% капіталу.

Сам Федун підтвердив, що має проблеми: «Так, є величезні складнощі, але я продовжую фінансувати «Спартак».

Тим часом футболіст ФК «Гостомель» Дмитро Мартиненко загинув унаслідок влучення російської ракети до його будинку. Разом із спортсменом вибух забрав життя i його мами, а маленька сестра бореться за життя.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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