  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Маріуполь вже 14 годин у вогні, понад 40 поранених

    Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей - Маріуполь вже 14 годин у вогні, понад 40 поранених
    Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей

    Значні ушкодження отримали пологовий будинок та десятки житлових будинків, зруйнована школа та гуртожиток для переселенців

    Маріуполь уже 14 годин під обстрілами російських загарбників, за цей час було поранено 42 мирні жителі. Про це повідомила у Facebook Маріупольська міська рада.

    «Більше 14 годин Маріуполь під обстрілами! Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей. За цей час 42 поранених… Росіяни влаштували справжній кривавий терор. Маріуполь не забуде та не пробачить. Путінських фашистів потрібно зупинити! Всім світом!», йдеться у повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Маріуполь вже 14 годин у вогні, понад 40 поранених
    Маріуполь вже 14 годин у вогні, понад 40 поранених
    Маріуполь вже 14 годин у вогні, понад 40 поранених
    Маріуполь вже 14 годин у вогні, понад 40 поранених

    У міськраді нагадали, що значні ушкодження отримали пологовий будинок та десятки житлових будинків, зруйнована школа та гуртожиток для переселенців.

    24 лютого країна-агресор Російська федерація за вказівкою свого очільника Володимира Путіна оголосила війну Україні і розпочала масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, адміністративні будівлі та житлові будинки в містах і селах.

    В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію. Україна направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Прокурор МКС Карім Хан ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.

    Теги: Маріуполь Росія окупанти війна Україна пологовий будинок #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маріуполь вже 14 годин у вогні, понад 40 поранених