Маріуполь вже 14 годин у вогні, понад 40 поранених

Значні ушкодження отримали пологовий будинок та десятки житлових будинків, зруйнована школа та гуртожиток для переселенців

Маріуполь уже 14 годин під обстрілами російських загарбників, за цей час було поранено 42 мирні жителі. Про це повідомила у Facebook Маріупольська міська рада.

«Більше 14 годин Маріуполь під обстрілами! Російські окупанти знищують цивільне населення та вбивають дітей. За цей час 42 поранених… Росіяни влаштували справжній кривавий терор. Маріуполь не забуде та не пробачить. Путінських фашистів потрібно зупинити! Всім світом!», – йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що значні ушкодження отримали пологовий будинок та десятки житлових будинків, зруйнована школа та гуртожиток для переселенців.

24 лютого країна-агресор Російська федерація за вказівкою свого очільника Володимира Путіна оголосила війну Україні і розпочала масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, адміністративні будівлі та житлові будинки в містах і селах.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію. Україна направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Прокурор МКС Карім Хан ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні.