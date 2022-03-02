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    Російські літаки обстрілюють Україну. Радіоперехоплення переговорів (відео)

    Окупанти не гребують військовими злочинами - Російські літаки обстрілюють Україну. Радіоперехоплення переговорів (відео)
    Окупанти не гребують військовими злочинами
    фото з відкритих джерел

    Чергові докази російських злочинів

    Українська розвідка перехопила переговори у різні проміжки часу у період із 25 по 27 лютого.

    У них йде мова про те, як російські винищувачі Су-35С за підтримки російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 роблять удари по цілям біля Києва, Житомира, Білої Церкви та інших українських міст.

    У їхній термінології «стрічка» − це білорусько-український кордон, який вони перетинають по командах.

    Нагадаємо, сьогодні Генеральна асамблея ООН ухвалить резолюцію щодо війни Росії проти України, яка має назву «Агресія проти України».

    До слова, після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції. Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель

    Теги: розвідка Росія війна агресія кордон #stoprussia
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    Російські літаки обстрілюють Україну. Радіоперехоплення переговорів (відео)