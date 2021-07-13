Ярмоленко серед претендентів. УЄФА назвав топ-10 голів Євро (відео)
Капітан збірної України забив шикарний м’яч у ворота Нідерландів
УЄФА опублікував відео десяти найкращих голів чемпіонату Європи. Організація запропонувала уболівальникам вибрати вподобаний гол турніру.
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У топ-10 потрапили такі голи:
Лоренцо Інсіньє (Італія) – гол у ворота збірної Бельгії
Поль Погба (Франція) – у ворота Швейцарії
Лука Модріч (Хорватія) – у ворота Шотландії
Кевін Де Брейне (Бельгія) – у ворота Данії
Патрік Шик (Чехія) – у ворота Шотландії
Міккель Дамсгор (Данія) – у ворота Англії
Альваро Мората (Іспанія) – у ворота Італії
Андрій Ярмоленко (Україна) – у ворота Нідерландів
Федеріко К'єза (Італія) – у ворота Іспанії
Кріштіану Роналду (Португалія) – у ворота Угорщини
Тим часом Роналду не потрапив до символічної збірної Євро-2020
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