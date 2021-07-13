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    Ярмоленко серед претендентів. УЄФА назвав топ-10 голів Євро (відео)

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    Андрій Ярмоленко забив шедевральний гол Нідерландам - Ярмоленко серед претендентів. УЄФА назвав топ-10 голів Євро (відео)
    Андрій Ярмоленко забив шедевральний гол Нідерландам
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної України забив шикарний м’яч у ворота Нідерландів

    УЄФА опублікував відео десяти найкращих голів чемпіонату Європи. Організація запропонувала уболівальникам вибрати вподобаний гол турніру.

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    Допис, поширений UEFA EURO 2020 (@euro2020)


    У топ-10 потрапили такі голи:

    Лоренцо Інсіньє (Італія) – гол у ворота збірної Бельгії

    Поль Погба (Франція) – у ворота Швейцарії

    Лука Модріч (Хорватія) – у ворота Шотландії

    Кевін Де Брейне (Бельгія) – у ворота Данії

    Патрік Шик (Чехія) – у ворота Шотландії

    Міккель Дамсгор (Данія) – у ворота Англії

    Альваро Мората (Іспанія) – у ворота Італії

    Андрій Ярмоленко (Україна) – у ворота Нідерландів

    Федеріко К'єза (Італія) – у ворота Іспанії

    Кріштіану Роналду (Португалія) – у ворота Угорщини

    Тим часом Роналду не потрапив до символічної збірної Євро-2020

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Ярмоленко серед претендентів. УЄФА назвав топ-10 голів Євро (відео)