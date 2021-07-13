Роналду не потрапив до символічної збірної Євро-2020

З італійців склали майже половину складу збірної Євро-2020

Найбільше місць у топ-команді УЄФА віддав переможцям турніру італійцям.

Європейський союз футбольних асоціацій за підсумками чемпіонату Європи склав символічну збірну турніру. До її складу не увійшов капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду. Вочевидь, вирішили, що титулу найкращого бомбардира з нього достатньо.

Найбільше представництво у символічній збірній дістали переможці турніру італійці. УЄФА обрала до команди аж п'ятьох гравців «Скуадри адзурри».

Загалом у команду мрії потрапили представники п'яти збірних. Зокрема, форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку – єдиний футболіст, команда якого не пройшла у чвертьфінал турніру.

Символічна збірна Євро-2020: Джанлуїджі Доннарумма (Італія) – Кайл Вокер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія) – П'єр-Еміль Гойберг (Данія), Жоржиньо (Італія), Педрі (Іспанія) – Федеріко К'єза (Італія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Рахім Стерлінг (Англія).

Раніше роздали індивідуальні призи: Роналду виграв «Золотий бутс», Педрі став юною зіркою Євро.

Там часом став відомий розмір преміальних, які отримають чемпіони Європи італійці.