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    Лідера збірної України виписали з лікарні

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    Руслан Малиновський вже дома - Лідера збірної України виписали з лікарні
    Руслан Малиновський вже дома
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський відновлюватиметься півтора місяця.

    Руслана Малиновського, який після чемпіонату Європи з футболу ліг на операцію, виписали з лікарні в Мілані. У 28-річного футболіста була грижа, що заважала йому грати на повну силу.

    Руслан проводить час із сім'єю. Фото і відео, як він бавиться з донькою, виклала в мережу його дружина Роксана.

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    Відновлення Малиновського триватиме близько 45 днів.

    Збірна України припинила боротьбу на Євро-2020 у чвертьфіналі, де поступилася англійцям. Чемпіоном Європи стала Італія (дивіться фоторепортаж). Під час святкування перемоги загинули кілька вболівальників.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020 Руслан Малиновський
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    Лідера збірної України виписали з лікарні