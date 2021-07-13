Лідера збірної України виписали з лікарні

Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський відновлюватиметься півтора місяця.

Руслана Малиновського, який після чемпіонату Європи з футболу ліг на операцію, виписали з лікарні в Мілані. У 28-річного футболіста була грижа, що заважала йому грати на повну силу.

Руслан проводить час із сім'єю. Фото і відео, як він бавиться з донькою, виклала в мережу його дружина Роксана.

Відновлення Малиновського триватиме близько 45 днів.

Збірна України припинила боротьбу на Євро-2020 у чвертьфіналі, де поступилася англійцям. Чемпіоном Європи стала Італія (дивіться фоторепортаж). Під час святкування перемоги загинули кілька вболівальників.