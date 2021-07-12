  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Євро завершився серією пенальті - Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Євро завершився серією пенальті
    Фото з відкритих джерел

    «Скуадра адзурра» Італії перемогла в післяматчевій серії пенальті

    Збірна Італії перемогла англійців у фіналі чемпіонату Європи і вдруге в історії стала найсильнішою на континенті. Основний час завершився внічию, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися італійці (фоторепортаж).

    Чудово відіграв у воротах воротар «Скуадри Адзурри» Джанлуїджі Доннарума. Він два пенальті відбив, ще одного разу йому допомогла стійка воріт. Італійського голкіпера визнали найкращим гравцем чемпіонату.

    1 з 37
    на весь екран згорнути
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро