Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро

«Скуадра адзурра» Італії перемогла в післяматчевій серії пенальті

Збірна Італії перемогла англійців у фіналі чемпіонату Європи і вдруге в історії стала найсильнішою на континенті. Основний час завершився внічию, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися італійці (фоторепортаж).

Чудово відіграв у воротах воротар «Скуадри Адзурри» Джанлуїджі Доннарума. Він два пенальті відбив, ще одного разу йому допомогла стійка воріт. Італійського голкіпера визнали найкращим гравцем чемпіонату.