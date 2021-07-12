Розчарування Англії і емоції Італії. Фото з фіналу Євро
Євро завершився серією пенальті
Фото з відкритих джерел
«Скуадра адзурра» Італії перемогла в післяматчевій серії пенальті
Збірна Італії перемогла англійців у фіналі чемпіонату Європи і вдруге в історії стала найсильнішою на континенті. Основний час завершився внічию, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися італійці (фоторепортаж).
Чудово відіграв у воротах воротар «Скуадри Адзурри» Джанлуїджі Доннарума. Він два пенальті відбив, ще одного разу йому допомогла стійка воріт. Італійського голкіпера визнали найкращим гравцем чемпіонату.
Читайте також: