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    Став відомий розмір преміальних, які отримають чемпіони Європи італійці

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    Гравці збірної Італії чимало заробили на Євро - Став відомий розмір преміальних, які отримають чемпіони Європи італійці
    Гравці збірної Італії чимало заробили на Євро
    Фото з відкритих джерел

    За перемогу на континентальній першості кожен футболіст отримає €250 тис.

    Кожен гравець збірної Італії, яка виграла чемпіонат Європи з футболу, отримає по €250 тис. преміальних. Таку інформацію оприлюднило видання Calciomercato. У разі поразки від збірної Англії у фіналі, футболісти отримали б на €50 тис. менше. Також повідомляється, що фінансові бонуси були прописані заздалегідь. Якби команда вилетіла у півфіналі, то призові склали б 150 тисяч на особу, у 1/4-й – 80 тисяч.

    Загалом збірна Італії заробила на чемпіонаті Європи €28,25 млн. Тобто гравцям дістанеться лише 6,5 мільйона від отриманої суми. Решта піде у федерацію футболу, яка, скоріше за все, направить їх на розвиток футболу в Італії.

    Раніше стало відомо, скільки грошей заробила українська збірна і куди футболісти витратять свої призові?

    Збірна Італії переграла в фіналі Євро Англію в серії пенальті після 1:1 в основний і додатковий час.

    Згодом були названі володарі індивідуальних призів чемпіонату.

    Також названо символічну збірну турніру.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Став відомий розмір преміальних, які отримають чемпіони Європи італійці