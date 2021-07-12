Став відомий розмір преміальних, які отримають чемпіони Європи італійці

За перемогу на континентальній першості кожен футболіст отримає €250 тис.

Кожен гравець збірної Італії, яка виграла чемпіонат Європи з футболу, отримає по €250 тис. преміальних. Таку інформацію оприлюднило видання Calciomercato. У разі поразки від збірної Англії у фіналі, футболісти отримали б на €50 тис. менше. Також повідомляється, що фінансові бонуси були прописані заздалегідь. Якби команда вилетіла у півфіналі, то призові склали б 150 тисяч на особу, у 1/4-й – 80 тисяч.

Загалом збірна Італії заробила на чемпіонаті Європи €28,25 млн. Тобто гравцям дістанеться лише 6,5 мільйона від отриманої суми. Решта піде у федерацію футболу, яка, скоріше за все, направить їх на розвиток футболу в Італії.

Раніше стало відомо, скільки грошей заробила українська збірна і куди футболісти витратять свої призові?

Збірна Італії переграла в фіналі Євро Англію в серії пенальті після 1:1 в основний і додатковий час.

Згодом були названі володарі індивідуальних призів чемпіонату.

Також названо символічну збірну турніру.