Ярославський розповів, чому він не олігарх

Власник «Металіста» запевняє, що він не бере участі в політичних процесах

Олександр Ярославський, президент харківського «Металіста», розповів у інтерв’ю FootballHub, чого його не можна назвати олігархом.

«Давайте будемо точними – що таке поняття «олігарх»? Я вже сто разів говорив, що я не олігарх. Не знаю хто олігарх, не я це визначаю.

З того, що я знаю, що читав, олігарх – той, хто впливає на прийняття політичних рішень у країні, маючи певні інструменти, такі як ЗМІ, групи в парламенті тощо. Я на жодне політичне рішення ніяк вплинути не можу. Я не маю ні газети, ні радіо, ні навіть мегафону. І я не маю жодного депутата, навіть знайомого, – сказав Ярославський. – Ми не беремо участі в агітації, ні за кого. Ми приносимо задоволення харків'янам і всім тим, хто вболіває за «Металіст».

«Металіст» лідирує в чемпіонаті України серед команд першої ліги і наступного сезону має намір кинути виклик «Динамо» і «Шахтарю» в боротьбі за нагороди Прем’єр-ліги.