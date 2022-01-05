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    Став відомий розмір зарплати Шевченка в «Дженоа»

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    Збігнева Бонека розвеселила інформація про Андрія Шевченка в збірній Польщі - Став відомий розмір зарплати Шевченка в «Дженоа»
    Збігнева Бонека розвеселила інформація про Андрія Шевченка в збірній Польщі
    фото з відкритих джерел

    Український тренер за умовами контракту отримає 7,5 млн євро

    Інформація про те, що Андрій Шевченко може очолити збірну Польщі, розсмішила колишнього очільника Польського футбольного союзу Збігнева Бонека. Чиновник, котрий грав за «Ювентус» і «Рому» і знає трохи більше за пересічних читачів, мимохідь розповів про розмір заробітної плати українського тренера в «Дженоа».

    «Я регочу. Отже, Андрій Шевченко вчинив би так само, як Пауло Соуза лише у зворотний бік? У нього контракт на 2,5 роки, згідно з яким він отримає 7,5 млн євро», – написав Бонек у твіттері.

    Раніше Соуза зі скандалом залишив збірну Польщі, розірвавши контракт задля роботи у «Фламенго», заплативши при цьому компенсацію у розмірі 300 тис. євро.

    Андрій Шевченко має угоду з генуезьким клубом до літа 2024 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Збіґнев Бонек
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    Став відомий розмір зарплати Шевченка в «Дженоа»