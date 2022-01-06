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    Лунін зіграв за «Реал» перший матч за рік

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    Андрій Лунін нарешті вийшов у стартовому складі - Лунін зіграв за «Реал» перший матч за рік
    Андрій Лунін нарешті вийшов у стартовому складі
    фото з відкритих джерел

    Український воротар вийшов на поле в 1/16 фіналу Кубку Іспанії

    Голкіпер «Реала» Андрій Лунін вперше за останній рік з’явився на полі в офіційному матчі. В 1/16 фіналу Кубку Іспанії мадридці зустрічалися в гостях з представником третього дивізіону «Алькояно» і перемогли – 3:1.

    «Реал» першим забив (Мілітао), але в середині другого тайму господарі зуміли зрівняти рахунок (Вега). Втім, команді Карла Анчелотті вистачило часу схилити шальки терезів на свою користі (Асенсіо, Іско).

    Примітно, що минулого разу Лунін також грав проти «Алькояно», «Реал» поступився (1:2), а українець сів на лаву запасних.

    «Реал» вийшов до 1/8 фіналу.

    Чинним переможцем Кубку Іспанії є «Барселона», яка у фіналі минулого розіграшу перемогла «Атлетік» із Більбао.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін
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    Лунін зіграв за «Реал» перший матч за рік