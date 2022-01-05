Найкращого тенісиста світу не пустили в Австралію

Новака Джоковича завернули на паспортному контролі

Дев’ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії і чемпіон турніру останніх трьох років Новак Джокович ризикує не взяти участь у наступному розіграші. Сербу було відмовлено у в'їзді до Австралії через плутанину з візами. Про це повідомляє видання The Times.

Після прильоту Джоковича до Мельбурна з'ясувалося, що член його команди припустився грубої помилки в оформленні візи на в'їзд до країни. Джокович намагався в'їхати в країну на кшталт візи, яка не припускає того факту, що Новак має медичне звільнення від вакцинації від коронавірусу. Тенісиста завернули на паспортному контролі.

Зазначається, що влада штату Вікторія відмовилася допомагати Джоковичу в отриманні візи.

Джокович планує взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії, що проходитиме з 17 по 30 січня. Новак є 20-разовим переможцем турнірів Великого шлему.

Новак є лідером світового тенісу, але не вакцинувався від коронавірусу.