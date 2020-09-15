Юлія Левченко переконливо виграла легкоатлетичний Continental Tour Gold у Загребі



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Юлія Левченко виграла четверті змагання поспіль Світлина - Instagram Юлії Левченко

У хорватській столиці основні конкурентки Юлії не виступали

Віце-чемпіонка світу-2017, українська легкоатлетка Юлія Левченко впевнено перемогла у секторі зі стрибків у висоту на Меморіалі Боріса Генджековіча у рамках Continental Tour Gold у хорватській столиці Заґребі.

Вихованка Ірини Пустовойт перемогла з результатом 1,93 м. Пізніше вона штурмувала двометрову висоту, але цього разу взяти її не змогла.

Друге місце поділили австралійка Нікола Макдермотт та шведка Еріка Кінсі, які використали рівну кількість спроб, взяли висоту 1,90 м і не зуміли підкорити планку на 1,93.

Для Левченко це четвертий виграний турнір з останніх п'яти. До того вона тріумфувала в польських Бидґощі і Хожуві, а також німецькому Дассау.

Програла Юлія співвітчизниці Ярославі Магучих тільки на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.