Українські стрибунки у висоту зайняли весь п’єдестал на турнірі в Німеччині



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Юлія Левченко - Ярослава Магучих: класичне протистояння сучасної легкої атлетики Світлина - The World news platform

Юлія Левченко перемогла Ярославу Магучих за кількістю спроб

Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко, Ярослава Магучих та Ірина Геращенко зайняли весь п’єдестал на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау.

Левченко здобула над Магучих другу в цьому сезоні перемогу, перевершивши Юлію за кількістю спроб. Обидві атлетки показали підсумковий результат 1,96 м.

Ірина Геращенко, яка як і Левченко є вихованкою київської тренерки Ірини Пустовойт, стала третьою, підкоривши планку на висоті 1,90 м.

Ярослава Магучих цьогоріч стала другою лише двічі. На решті стартів підопічна Тетяни Степанової перемогла.