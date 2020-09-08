  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські стрибунки у висоту зайняли весь п’єдестал на турнірі в Німеччині

    • Розсилка
    Юлія Левченко - Ярослава Магучих: класичне протистояння сучасної легкої атлетики - Українські стрибунки у висоту зайняли весь п’єдестал на турнірі в Німеччині
    Юлія Левченко - Ярослава Магучих: класичне протистояння сучасної легкої атлетики
    Світлина - The World news platform

    Юлія Левченко перемогла Ярославу Магучих за кількістю спроб

    Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко, Ярослава Магучих та Ірина Геращенко зайняли весь п’єдестал на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау.

    Левченко здобула над Магучих другу в цьому сезоні перемогу, перевершивши Юлію за кількістю спроб. Обидві атлетки показали підсумковий результат 1,96 м.

    Ірина Геращенко, яка як і Левченко є вихованкою київської тренерки Ірини Пустовойт, стала третьою, підкоривши планку на висоті 1,90 м.

    Ярослава Магучих цьогоріч стала другою лише двічі. На решті стартів підопічна Тетяни Степанової перемогла.

     Читайте також: Школярка з Норвегії подарувала українській атлетці Ярославі Магучих малюнок з її зображенням (фото)
    Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика Ірина Пустовойт Ярослава Магучих Тетяна Степанова Ірина Геращенко (легкоатлетка)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ