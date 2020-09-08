Українські стрибунки у висоту зайняли весь п’єдестал на турнірі в Німеччині
Юлія Левченко - Ярослава Магучих: класичне протистояння сучасної легкої атлетики
Світлина - The World news platform
Юлія Левченко перемогла Ярославу Магучих за кількістю спроб
Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко, Ярослава Магучих та Ірина Геращенко зайняли весь п’єдестал на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау.
Левченко здобула над Магучих другу в цьому сезоні перемогу, перевершивши Юлію за кількістю спроб. Обидві атлетки показали підсумковий результат 1,96 м.
Ірина Геращенко, яка як і Левченко є вихованкою київської тренерки Ірини Пустовойт, стала третьою, підкоривши планку на висоті 1,90 м.
Ярослава Магучих цьогоріч стала другою лише двічі. На решті стартів підопічна Тетяни Степанової перемогла.
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