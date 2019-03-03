Юлія Левченко виграла срібло чемпіонату Європи-2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2017-му Юлія Левченко стала віце-чемпіонкою світу і бронзовою призеркою чемпіонату Європи в закритому приміщенні IAAF

Після безмедального на високому рівні 2018-го Юлія на старті нинішнього року виглядає прекрасно

21-річна стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула срібло на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який сьогодні завершився у шотландському Ґлазґо.

Віце-чемпіонка світу 2017 року взяла ту ж висоту, з якою нещодавно виграла чемпіонат України - 1,99 м. Спроба встановити особистий рекорд у залах і підкорити планку на висоті 2,01 м виявилася невдалою.

Таким чином, Левченко програла лише лідеру сучасних стрибків у висоту, нейтральній атлетці Марії Ласіцкене. Дворазова чемпіонка світу з робочим для себе результатом 2,01 м виграла чемпіонат Європи в залах вже втретє.

Претендувала на нагороду й іще одна українка Катерина Табашник. Більше того, вона показала той же результат, що й чемпіонка Європи з закритих приміщеннях 2017 року Айріне Пальшите з Литви. Ось лишень балтійка використала меншу кількість спроб й відповідно виграла бронзу, а Катерина залишилася четвертою.

Ще одна українка Ірина Геращенко з результатом 1,94 м посіла п'яте місце.

Таким чином, українська збірна завершила чемпіонат Європи-2019 у Ґлазґо з п'ятьма медалями - сріблом Левченко і ще одного стрибуна у висоту Андрія Проценка, а також бронзовими нагородами Ольги Саладухи (потрійний стрибок), Марини Бех-Романчук (стрибки у довжину) і Ольги Ляхової (біг 800 м).