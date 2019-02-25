«Вы за кого? За Россию? Ну да, ми же одно государство, союзное», - українська журналістка про відвідини Білорусі



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Олеся Трофимова розчарована, що білоруси не люблять своєї країни Фейсбук Олесі Трофимової

В Олесі Трофимової залишилися неоднозначні враження про відвідини сусідньої дердави

Відпрацювавши на чемпіонаті Європи з біатлону в білоруських Раубичах, що неподалік від Мінська, журналістка телеканалу UA:Перший поділилася враженнями від відвідин сусідньої держави з друзями у «Фейсбуку».

«Трохи про Білорусь. Неоднозначні думки лишились після візиту, - написала Олеся. - Так, вивісок на білоруській мові стало більше, однак говорять на рідній мові одиниці. На стадіоні під час чемпіонату Європи з біатлону хотілось заткнути вуха. Ведуча, яка є журналісткою на білоруському каналі, і має свою біатлонну програму на ТБ, у мікрофон питає вболівальників: «А ви за каго балєєте? За Расію? І за Бєларусь? Ну да, ми же адно гасударство, саюзнає! Ой, наш расійскій дєдушка мароз на трібунє, он самий добрий!»... Вибачте на слові... Вчіться на чужих помилках! У нас теж були ті, хто не бачив різниці, кордонів, а потім їх прийшли рятувати...

Їдеш на стадіон, проїжджаєш Курапати, сотні хрестів під деревами. В 30-40-х роках НКВС-івцями тут було розстріляно тисячі людей, точної кількості і досі немає. 10, 20, 100 тисяч? І ось це урочище, як жахлива згадка про чорні сторінки історії, а поруч вивіска "савєцкій район"... Сюрреалізм... На голову не налазить...

Білоруський фотоколаж зі сторінки Олесі Трофимової

Але я люблю Білорусь. За чисті вулиці, за спогади дитинства, за найсмачніші в світі глазуровані сирки і бульбу, за вечір у Брюґґе, за прыгожу мову, за Полісся, за мільйон спортивних споруд, за таких відкритих і добрих людей. Тільки чому самі білоруси (в більшості своїй) її не люлять?!»

Нагадаємо, що збірна України здобула на чемпіонаті Європи з біатлону в Раубичах одну медаль.