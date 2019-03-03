Три українських красуні здобули по бронзі чемпіонату Європи з легкої атлетики



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Ольга Ляхова здобула бронзу на 800-метрівці Федерація легкої атлетики України

Ольга Саладуха, Марина Бех-Романчук та Ольга Ляхова довели кількість нагород України на Євро до чотирьох

Збірна України здобула вже чотири нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який сьогодні завершується в Ґлазґо (Шотландія).

Повернення Саладухи

Останнім часом чемпіонка світу-2011 Ольга Саладуха і її тренер Анатолій Бойко намагалися уникати розмов про травму спини і просили журналістів не торкатися цієї теми. Проте обійти її стороною ані їм, ані представникам ЗМІ не вдавалося. Упродовж маже п’яти років вони йшли проти всіх можливих законів природи і медицини. Коли лікарі сумнівалися у тому, чи буде Ольга взагалі ходити, і наполягали на операції, Саладуха і Бойко не втрачали надії і на їхньому шляху знайшлися ті, хто разом з ними зробив неможливе.

Операції вдалося уникнути, а сьогодні, 3 березня, після майже п’ятирічної перерви Ольга знову піднялася на п’єдестал. П‘єдестал однієї з найбільш травматичних дисциплін легкої атлетики – потрійного стрибка. І, можливо, саме цей день стане новою відправною точкою на шляху до Токіо-2020 і акцент в інтерв’ю уже зовсім скоро буде іншим.

Ольга Саладуха повернулася на п'єдестал через п'ять років. Фото - Федерація легкої атлетики України

Фізіотерапевти і лікарі, які працювали з Ольгою, зізнавалися, що вона була для них справжнім світлом. Щодня вона дивувала і надихала їх. Так само було і з усіма, хто її оточував. Її віра і праця зробили неможливе. Вже у кваліфікації чемпіонату Європи у приміщенні вона у першій спробі, як у старі добрі часи, показала найкращий результат з потрійного стрибка не лише в сезоні, а й серед усіх учасниць (14,40 м). А у фіналі сталося ще одне диво. Нечасто побачиш, коли з шести спроб спортсменів три з них бувають однаковими. Але саме так було сьогодні у Ольги.

«Чому, чому, чому!? – дивувалася Ольга Саладуха, даючи коментар організаторам змагань. - Мені складно сказати, як так могло статися, але це дуже незвичайно. Можливо, так сталося тому, що я стрибала дуже близько до лінії доріжки. Якби потрапляла рівніше, то хто знає, як усе склалось би».

Саладуха з трьома спробами на 14,47 метрів, які стали її новим найкращим результатом нинішнього сезону, виграла бронзову медаль з потрійного стрибка. Востаннє вона піднімалася на п’єдестал у серпні-2014 у Цюриху, коли стала чемпіонкою Європи.

«Добре повернутися після такої тривалої перерви. У мене були проблеми зі спиною і лікарі довго забороняли мені стрибати, але завдяки лікарям і фізіотерапевтам, сьогодні для мене був хороший день. Я навіть була щасливою просто бути тут. Сподіваюся, більше мене не турбуватимуть жодні проблеми, тому що я починатиму підготовку до Олімпійських ігор», - сказала Салудха організаторам.

Чемпіонкою Європи у приміщенні з потрійного стрибка з найкращим результатом сезону в Європі стала іспанка Ана Пелетейро (14,73 м). Гречанка Параскеві Папахрісту з особистим рекордом 14,50 метрів друга.

Стабільність Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук виграла бронзову медаль зі стрибків у довжину.

Почавши змагання з двох заступів, Марина у четвертій спробі показала результат 6,84 метри, який вивів її на третю сходинку.

Марина Бех

Перемогла, повторивши найкращий результат сезону у світі (6,99 м), сербка Івана Шпановіч. Білоруска Настасья Мірончик-Іванова з особистим рекордом (6,93 м) друга.

Тактична медаль Ольги Ляхової

Не встигли вгамуватися емоції від медалі Марини Бех-Романчук, як їх подвоїла Ольга Ляхова.

Ляхова, як і у півфналі, трималася позаду, а за 300 метрів до фінішу почала поступово прискорюватися і у підсумку фінішувала третьою (2.03,24 хв).

Перемогла британка Шелайна Озкан-Кларк (2.02,58 хв). Француженка Реней Ламот друга (2.03,00 хв).

Таким чином, в української команди на цьому чемпіонаті Європи вже чотири медалі. Крім цих трьох бронз, срібло у стартовий змагальний день виграв стрибун у висоту Андрій Проценко.

Завершиться програма чемпіонату Європи сьогодні пізно ввечері, фіналом жінок у стрибках у висоту. Там виступить три українки - Юлія Левченко, Катерина Табашник та Ірина Геращенко.

Джерело: Федерація легкої атлетики України