Юна українка здобула для країни першу за дванадцять років медаль дорослого чемпіонату світу

Світлана Самуляк стала третьою за сумою двоборства на турнірі з важкої атлетики в Ташкенті

Збірна України з важкої атлетики повезла на чемпіонат світу до Узбекистану повністю оновлену команду. Немає в ній учорашніх лідерів, з якихось причин не потрапила до складу навіть 20-річна чемпіонка Європи Каміла Конотоп. Тим не менше, вже в перший день змагань українська команда здобула перші нагороди.

У ваговій категорії до 55 кг 18-річна Світлана Самуляк підняла 91 кг у ривку і здобула «срібло». У поштовху українка взяла 110 кг і за сумою 201 кг виборола «велику» бронзову нагороду.

Відзначимо, що медалей на чемпіонатах світу українські важкоатлетки не вигравали 12 років.

Цього року Самуляк стала абсолютною чемпіонкою Європи серед юніорок.

На минулому чемпіонаті світу Дмитро Чумак зумів здобути «бронзу» в поштовху, але за сумою двоборства в призери не потрапив.