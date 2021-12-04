Українець створив сенсацію і здобув «золото» на чемпіонаті світу в Києві
Данило Коновалов переміг на юніорській першості зі стрибків у воду
Другий день чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів, який проходить у Києві, приніс збірній України довгоочікуване «золото». Переможцем став Данило Коновалов, який переміг у стрибках з триметрового трампліна. Востаннє на першу сходинку п'єдесталу піднімалася наша Марія Волощенко у 2006 році, яка є володаркою чотирьох золотих нагород – це абсолютний рекорд в українській збірній.
Ще одну нагороду, бронзову, здобула Ксенія Байло. Вона піднялася на п’єдестал у змаганнях з метрового трампліна.
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