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    Українець створив сенсацію і здобув «золото» на чемпіонаті світу в Києві

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    Данилов Коновалов став чемпіоном світу - Українець створив сенсацію і здобув «золото» на чемпіонаті світу в Києві
    Данилов Коновалов став чемпіоном світу
    Фото: соцмережі

    Данило Коновалов переміг на юніорській першості зі стрибків у воду

    Другий день чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів, який проходить у Києві, приніс збірній України довгоочікуване «золото». Переможцем став Данило Коновалов, який переміг у стрибках з триметрового трампліна. Востаннє на першу сходинку п'єдесталу піднімалася наша Марія Волощенко у 2006 році, яка є володаркою чотирьох золотих нагород – це абсолютний рекорд в українській збірній.

    Ще одну нагороду, бронзову, здобула Ксенія Байло. Вона піднялася на п’єдестал у змаганнях з метрового трампліна.

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    Теги: Київ стрибки у воду чемпіонат світу рекорд золото
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    Українець створив сенсацію і здобув «золото» на чемпіонаті світу в Києві